Bigg Boss 17 Isha Malviya Eviction: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले का काउंड डाउन शुरू हो गया है। इस शो का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को रात को होने वाला है, जिसकी तैयारियां मेकर्स ने शुरू कर दी हैं। इस के आखिरी ग्रैंड फिनाले में डबल इविक्शन का झटका घरवालों को मिला। पहले लाइव ऑडियंस की वोटिंग के आधार पर आयशा खान का पत्ता शो से बाहर हो गया, जिसके बाद नंबर ईशा मालवीय का आया। इस शो से ईशा मालवीय ग्रैंड फिनाले से चंद दिन पहले बेघर हो गई हैं, लेकिन ईशा ने जाते-जाते अभिषेक कुमार को कुछ ऐसा कह दिया, जो अब छा गया है। आइए आपको बताते दें कि ईशा मालवीय ने क्या कहा है। Also Read - Top 5 TV News: प्रियंका-अंकित की नजदीकियों ने इंटरनेट पर लगाई आग, मन्नारा के सपोर्ट में आईं प्रियंका चोपड़ा

दरअसल, बिग बॉस 17 के इस वीकेंड का वार में शो को अपने टॉप पांच कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। मालवीय शो के आखिरी हफ्ते में पहुंचकर इविक्ट हो गईं। ईशा ने जाते-जाते अभिषेक कुमार को कुछ ऐसा कह दिया, जिस वजह से वह हद से ज्यादा इमोशन हो गए। अभिषेक ने ईशा को लड़ाई में एक दिन कहा था कि वह फिनाले से पहले उसे टर्नल तक छोड़कर आए थे और ईशा ने इन्हीं शब्दों को इविक्शन के वक्त दोहराया है। ईशा मालवीय इविक्ट होने के बाद अभिषेक कुमार को कहा, 'चल टर्नल तक तो छोड़ दो। तुमने ये बात कही भी थी।' ईशा के जाने के बाद अभिषेक कुमार फूट-फूटकर शो में रोते हुए दिखे। अभिषेक कुमार बाथरूम में जाकर रोते हुए दिखे, जिस वजह से फैंस भी थोड़ा परेशान हो जाए। Also Read - Bigg Boss 17 Voting: फिनाले से 4 दिन पहले वोटिंग में पिछड़ीं अंकिता लोखंडे, कटेगा इन 2 कंटेस्टेंट का पत्ता

अभिषेक कुमार की हालत देख फैंस थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा दिखावा कर रहा है। वह सच में ईशा से प्यार करता था और उसे इस बात से सहमत होने में काफी समय लगा कि वह उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद, उसे देख रहा हूं।' दूसरे ने लिखा, 'जाना कठिन है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसे अब और नहीं देख पाएगा।' इसी तरह के और भी कमेंट आ रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Promo: अंकिता लोखंडे की तारीफ में बिग बॉस ने पढ़े कसीदे, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

देखें ट्वीट्स

This is so sad watching #AbhishekKumar crying for Isha. I can understand his feelings are real. pic.twitter.com/NjDBvw0HhV

— Dr. Jayesh Thaker (@JThakers) January 21, 2024