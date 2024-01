Karan Kundrra hints Bigg Boss 17 winner: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के चर्चित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 में अब कुछ ही देर में विनर के नाम का खुलासा होने वाला है। मगर इससे पहले ही टीवी सीरियल स्टार करण कुंद्रा ने बिग बॉस 17 के विनर के नाम का इशारा दे दिया है। टीवी सीरियल स्टार करण कुंद्रा ने टॉप 3 की रेस से अंकिता लोखंडे के बाहर होते ही सोशल मीडिया पर विनर के नाम का इशारा दिया है। जिसके बाद उनका ट्वीट आते ही छा गया है। करण कुंद्रा का ये ट्वीट देखकर लोग अभी से ही कयास लगाने लगे हैं कि बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर फारूकी ही बनने वाले हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: मनारा चोपड़ा ने उठाया पैसों का बैग? टॉप 2 से निकलीं बाहर !!

टीवी सीरियल स्टार अंकिता लोखंडे के इविक्ट होते ही करण कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक्टर ने कमेंट कर लिखा, 'तुम्हें विश करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था मुन्ना... अब हमेशा मुस्कुराते रहना।' एंटरटेनमेंट न्यूज में करण कुंद्रा का ये ट्वीट आते ही छाने लगा। जिसके बाद लोग भी उनके इस ट्वीट को विनर के इशारे के तौर पर ही देखने लगे हैं। करण कुंद्रा का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं। यहां देखें करण कुंद्रा का ट्वीट।

Was waiting for the right time to wish you a very happy birthday Munna.. abh hamesha musqurate rehna..! ❤️

— Karan Kundrra (@kkundrra) January 28, 2024