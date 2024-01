Mannara Chopra out from Top 2: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के चर्चित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 का फिनाले अब करीब पूरा होने वाला है। इस शो से अब तक टॉप 4 की रेस से अरुण मा शेट्टी बाहर हो चुके हैं। इसके बाद खबर मिली है कि अदाकारा अंकिता लोखंडे भी टॉप 3 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। अब हर किसी की नजर उन 2 सदस्यों पर हैं। जिनका हाथ सुपरस्टार सलमान खान फिनाले के आखिर में उठाने वाले हैं। सामने आ रहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो अदाकारा मनारा चोपड़ा भी टॉप 2 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो क्या मनारा चोपड़ा शो से पैसों का बैग लेकर बाहर निकली हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: टॉप 3 की रेस से बाहर हुआ ये सदस्य, लास्ट मूमेंट हाथ से निकली फिनाले की रेस

आखिरी पल पर शो से बाहर निकलीं मनारा चोपड़ा

टॉप 3 में से मनारा चोपड़ा के बाहर होने पर फैंस के बीच भी खलबली मच गई है। इसके साथ ही साफ हो चुका है टॉप 2 में मुनव्वर फारुकी और अभिषेक कुमार के बीच विनर के लिए रेस शुरू हो चुकी है। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया से हाथ लगीं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टॉप 2 की रेस से मनारा चोपड़ा का पत्ता कट चुका है। ऐसे में अब फिनाले के रेस और भी मुश्किल हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि फिनाले में आखिर कौन सा सितारा बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।

बिग बॉस 17 विनर को मिलेगा 50 लाख रुपये का चेक

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि बिग बॉस 17 के विनर को मेकर्स 50 लाख रुपये का चेक देने वाले हैं। साथ ही बिग बॉस 17 के विनर को हूंडई की क्रेटा कार भी मिलने वाली है। इसका ऐलान कार कंपनी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में हर किसी की नजर बिग बॉस 17 के विनर पर आ टिकी हुई है। फिनाले की इस रेस अब और मुश्किल होने लगी है। जो कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। बिग बॉस 17 का फिनाले रात 12 बजे पूरा होगा। जब कोई एक सदस्य इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। आप किस सदस्य को वोट करने की प्लानिंग में हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।