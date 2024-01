Bigg Boss 17 Finale Ankita Lokhande EVICTION: जानी-मानी टीवी सीरियल अभिनेत्री अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 के फिनाले से रेस से बाहर हो चुके हैं। अदाकारा अंकिता लोखंडे टॉप 2 में शामिल नहीं हो सकीं। यहीं नहीं, वो टॉप 3 का भी हिस्सा नहीं थीं। उन्हें टॉप 4 के बाद से ही मेकर्स ने इविक्ट कर दिया। जिसके बाद अंकिता लोखंडे के फैंस का गुस्सा मेकर्स पर फूट गया है। जिसके बाद फैंस अंकिता लोखंडे को ही असली विनर बता रहे हैं। जबकि, कुछ लोग इस शो को पूरी तरह से बायस्ड बता रहे हैं। अंकिता लोखंडे का ये इविक्शन काफी शॉकिंग है। दिलचस्प बात ये है कि सुपरस्टार सलमान खान को भी अंकिता लोखंडे का इविक्शन काफी हैरान कर देने वाला लगा। सलमान खान ने भी अंकिता लोखंडे के घर से बाहर आने के बाद हैरानी जताई थी। जिसके बाद उन्होंने अंकिता लोखंडे को आगे की जिंदगी के लिए विश किया। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: अंकिता लोखंडे के निकलते ही करण कुंद्रा ने दिया विनर का हिंट, इस कंटेस्टेंट को किया विश

अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में उतरा फैंस का सैलाब

अंकिता लोखंडे के बाहर आते ही लोग उनके समर्थन में ट्वीट्स करने लगे। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, 'ये बेहद दुखी करने वाला है कि एक वुमेन चीटर और वुमेन बीटर को टॉप 2 में रखा गया है। ये दुख की बात है कि एक समाज के तौर पर हम क्या हो गए हैं। हक से अंकिता लोखंडे। जो पूरे दिल से खेलीं। अल्टीमेट विनर अंकिता हमेशा।' जबकि, कई फैंस सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे की तारीफ करते हुए वीडियोज शेयर करने शुरू कर दिए। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हुए ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं।

Queens #AnkitaLokhande #PriyankaChaharChoudhary the only ones who were appreciated by none other than Salman Khan ..

Not only Salman but millions of PPL thought and saw winner in you both ..

But sometimes fate decides something else ..

But truly you will rock in real world pic.twitter.com/X15twHdcEP — Gagan Bathija (@GaganBathija1) January 28, 2024

Salman Khan says he is 'SHOCKED' with Ankita Lokhande’s eviction. He says he was expecting her to be the winner of the show. What are your opinions?

Retweet ? HAPPY!!!

Like ♥️ SHOCKED ??#BiggBoss_Tak #BiggBoss17 — #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 28, 2024

Going to sleep because I don't want to see a women cheater or beater to be winner HAQ SE ANKITA LOKHANDE

ULTIMATE WINNER ANKITA#AnkitaLokhande — Priyanka chahar choudhary (@TejuEntertainer) January 28, 2024

It’s just really sad to see that a Woman Cheater or a Woman beater is going to be a winner of a show based on personality. It’s the sad truth of what we have become as a society. HAQ SE ANKITA LOKHANDE who played with her heart. ULTIMATE WINNER ANKITA always — Priyanka and Ankit Paltan (@PriyankaAnkitBB) January 28, 2024

HAQ SE ANKITA LOKHANDE https://t.co/NK9mYzw2Bz — Pooja Suri (@banker_desi) January 28, 2024

Just want to say people like #AnkitaLokhande & #KaranKundrra are very well know and famous celebrities but ye reality hai ki unka fan base ab utna nahi active hai jitna pahle unke peak time pe tha & time has changed its SM era!#BiggBoss17GrandFinale#BiggBoss17 #BB17 — Sejal (@_itsejal) January 28, 2024

अंकिता लोखंडे को लगा बड़ा झटका

अदाकारा अंकिता लोखंडे के टॉप 3 से बाहर होते ही उनके परिजनों को भी बड़ा झटका लगा था। अदाकारा अंकिता लोखंडे की