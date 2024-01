Bigg Boss 17 Finale: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का विनर चंद घंटे में सामने आने वाला है। इस सीजन के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के लिए फैंस और सेलेब्स ने भर-भरकर वोट्स किए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग अंकिता लोखंडे को विनर बता रहे हैं, तो कुछ लोग मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में खड़े होकर उन्हें विजेता का टैग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक कुमार भी इन दिनों कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर दे रहे है। इन सबके बीच पैपराजी ने किसी और कंटेस्टेंट को विनर का टैग दिया है। विक्की जैन को असली विनर का टैग दिया गया है, जिस पर बिग बॉस के विक्की भैया ने रिएक्ट किया है। इतना ही नहीं, ग्रैंड फिनाले से पहले विक्की जैन की मां यानी अंकिता लोखंडे की सासू मां भी अपनी बहू रानी की तारीफ करती दिखी हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Finale: ग्रैंड फिनाले में पहुंचकर अरुण महाशेट्टी का कटा पत्ता, शो को मिले टॉप 4 कंटेस्टेंट्स

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के ग्रैंड फिनाले से चंद घंटे पहले विक्की जैन (Vicky Jain) अपनी मां के साथ सेट के बाहर स्पॉट हुए हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंकिता लोखंडे (Ankita lokhande) की सास पैपराजी के सवालों का जवाब दे रही हैं। इस वीडियो में विक्की जैन की मां बताती हैं, 'वह अब तक अंकिता से नहीं मिली है। वह सबको ऐसे ही शुभकामनाएं देकर आई हैं।' इसके बाद पैपराजी पूछते हैं, 'कौन इस सीजन का विनर होगा?' इस पर विक्की की मां बोलती हैं, 'विक्की और अंकिता में से ही किसी एक को विनर होना चाहिए। विक्की तो बाहर आ गया है। अब अंकिता ही विनर होगी।' तभी वहां पर विक्की जैन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पैपराजी कहते हैं, 'ट्रॉफी तो घर ही आएगी।' इस पर विक्की बोलते हैं, 'ट्रॉफी तो घर ही आनी चाहिए।' तभी कुछ पैपराजी विक्की जैन को असली विनर का टैग दे देते हैं, जिस वजह से विक्की काफी खुश हो जाते हैं। विक्की बोलते हैं, 'बस यही करने आए थे। आप लोगों ने देखा। आप लोगों को पसंद आया।' Also Read - Bigg Boss 17: विनर के ऐलान से पहले मेकर्स के एक दांव से पलटेगा खेल, मुनव्वर फारूकी के हाथ से फिसलेगी ट्रॉफी?

देखें वीडियो

#VickyBhaiya and his mother spotted on the set #BiggBoss17pic.twitter.com/yn9wLEnvRp#VickyKaushal #BiggBoss17GrandFinale

