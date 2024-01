बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले का आगाज हो गया है। इस शो में आज कई बॉलीवुड स्टार्स धमाल मचाने वाले हैं। इस लिस्ट में सुपरस्टार अजय देवगन का नाम भी शामिल हैं। शो के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स अरुण महाशेट्टी, मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा है। इन सभी कंटेस्टेंट्स ने फिनाले वीक में जमकर धमाल मचााया है। हालांकि अब इनमें से एक का सफर खत्म हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन सा सदस्य बिग बॉस 17 के फिनाले में पहुंचकर बाहर हो गया है...

बिग बॉस तक ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अरुण महाशेट्टी अब इस ट्रॉफी की रेस से बाहर बाहर हो गए हैं। बता दें कि अजय देवगन और आर माधवन ने इन टॉप 5 कंटेस्टेंट को एक टास्क करवाया था। इसमें अरुण असफल रहे, जिस वजह से वो अब बाहर हो गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है। उनके फैंस का दिल टूट गया है। बता दें कि इसी के साथ बिग बॉस 17 को अपने टॉप 4 मिल गए हैं। इस लिस्ट में अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे और मन्नारा चोपड़ा का नाम शामिल हैं। अब इन चारों में ट्रॉफी के लिए जंग देखने को मिलेगी। Also Read - Bigg Boss 17: विनर के ऐलान से पहले मेकर्स के एक दांव से पलटेगा खेल, मुनव्वर फारूकी के हाथ से फिसलेगी ट्रॉफी?

? BREAKING! #ArunMashettey has been EVICTED from the FINALE RACE.

He finished at No.5 position.

Retweet ? If Happy! #BiggBoss17

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 28, 2024