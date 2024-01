सलमान खान के शो बिग बॉस 17 का फिनाले अब खत्म होने वाला है। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में तमात बड़े सितारे नजर आए। इस लिस्ट में अजय देवगन से लेकर माधुरी दीक्षित तक के नाम शामिल हैं। बिग बॉस 17 को अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। अंकिता लोखंडे अब ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई हैं। इससे उनके फैंस को जोर का झटका लगा है। सोशल मीडिया पर लोग मेकर्स को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं सलमान खान को भी अंकिता लोखंडे के एविक्शन से झटका लगा है। इस बीच सलमान ने विक्की जैन को ऐसी बात कह दी है कि सभी लोग दंग रह गए हैं।

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने पूरे सीजन काफी अच्छा खेला था। लोगों का ऐसा मानना था कि वो आराम से ट्रॉफी को अपने नाम कर लेंगी। हालांकि अब उनका सफर खत्म हो गया है। इस दौरान सलमान खान ने मजाक में विक्की जैन से कहा कि 'तुमने मन्नारा को वोट किया था।' इस बात पर सभी लोग हंसने लगे थे। बता दें कि सलमान खान को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि अंकिता शो से बाहर हो गई हैं। सलमान ने भी कहा कि उन्हें लगता था कि अंकिता ये शो जीतने वाली हैं। Also Read - बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीतने के बाद खुशी से झूम उठे मुनव्वर फारूकी, वायरल हुई एक-एक तस्वीर

