Bigg Boss 17 Fixed Winner: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का 17वां सीजन काफी ज्यादा बायस्ड रहा है। बिग बॉस ने इस बार खुलकर अपने चहेते कंटेस्टेंट्स का सपोर्ट किया। शो में कई बार अंकिता लोखंडे, नील भट्ट या फिर मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस की तरफ से थैरेपी रूप में बुलाकर समझाया गया। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि इस सीजन का विनर भी फिक्स ही होगा। कई लोगों ने दावा किया है कि मेकर्स अंकिता लोखंडे को इस सीजन का विनर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। वहीं, अब मीडिया राउंड के बाद कई सेलेब्स ने इस बात का हिंट दिया है। Also Read - Bigg Boss 17 Poll Result: फिनाले में इन 2 कंटेस्टेंट्स का हाथ पकड़ेंगे सलमान खान!! क्या टूटेगा अंकिता के फैंस का गुरूर?

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के मीडिया राउंड में मुनव्वर फारूकी से लड़कियों को चीट करने और अभिषेक कुमार से लड़कियों को मारने पर सवाल किए गए। ऐसे में फैंस मीडिया के सवालों से थोड़ा नाराज हैं। फैंस से लेकर सेलेब्स तक को लगता है कि मीडिया के सवालों को जरिए अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) की छवि को साफ करने की कोशिश की गई है। ताकि वह शो की विनर बन सके। किश्वर मर्चेंट ने X ने लिखा, 'आज के एपिसोड के बाद सब समझ ही गए होंगे कौन जीतने वाला है।' मनु पंजाबी ने लिखा, 'ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी ना? ठीक है!! मुझे लगा किसी की इमेज व्हाइटवॉश की जा रही है अंकिता लोकांडे और विक्की जैन... खैर कर भी क्या सकते हैं मायके वाले जो आए थे। #प्रेसकॉन्फ्रेंस... क्या शानदार प्रश्न पूछे या क्या शानदार जवाब जैसे सवाल पहले मिल गए हो।' Also Read - Fighter First Movie Review: रिलीज से पहले आखिर किस ने देख ली ऋतिक-दीपिका की मूवी? सामने आया पहला रिव्यू

देखें ट्वीट

Why is the media non stop talking about Cheating and aggression when it comes to Abhishek and Munawar! It’s so wrong! Talk about the game!! What has this got to do with Bigg boss can someone explain to me please! Why is no one talking about the game in today’s episode?? #bb17

— Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) January 22, 2024