Isha Malviya Reveals Abhishek Kumar Actions In Bigg Boss 17: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हफ्ते हुए कैप्टेंसी टास्क के बाद से ही ईशा और अभिषेक बुरी तरह लड़ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ पुरानों बातों का खुलासा किया है। ईशा और अभिषेक एक समय पर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और ईशा ने कई बार कहा है कि अभिषेक ने उन पर हाथ उठाया है। वहीं, अब एक बार फिर से ईशा मालवीय ने अभिषेक पर यही आरोप लगाया है। ईशा ने एक घटना का भी जिक्र किया है।

रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में ईशा मालवीय (Isha Malviya) और अभिषेक कुमार की लड़ाई में समर्थ जुरेल ने घी डालने का काम किया है। वह लगातार अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar ) को पोक करते दिखे, जिस वजह से अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ही ईशा ने अभिषेक के पुराने कारनामों का चिट्ठा खोल दिया। ईशा मालवीय ने दावा किया कि अभिषेक कुमार ने रिलेशनशिप के दिनों में गुस्से में आकर कई बार सामान तोड़ा है। वह कांच का सामान फेंक कर भी मार देते थे। ईशा ने कहा, 'पिछले साल न्यू ईयर की पार्टी में उड़ारिया की टीम के साथ सेलिब्रेशन हो रहा था। तब मैं सबके साथ साइड में जाकर फोटोज क्लिक करवा रही थी। हम सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर न्यू ईयर विश कर रहे हैं, जो अभिषेक को पसंद नहीं आया। तब वह मुझे खींचकर साइड लेकर गया। इस मौके पर काउंट डाउन चल रहा है और जैसे ही काउंट एक पर पहुंचा और सबने हैप्पी न्यू ईयर कहा तभी उसने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मेरे गाल पर निशान आ गया था। एक बार तो मेरी आंख पर नील भी आ गई थी और अगले दिन अभिषेक ने मुझे फोन करके चेहरे की फोटो भी मांगी थी।'

What is wrong with you chintu#AbhishekKumar? #IshaMalviya chitu#AbhishekKumar pic.twitter.com/ND0P9ZyNYn

— Hassan Jutt (@saan_jutt) January 4, 2024