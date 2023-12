Kamya Panjabi lashest out on Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 में मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारुकी पक्के दोस्त बनकर उभरे हैं। मनारा चोपड़ा की लाख कमियों के बावजूद मुनव्वर फारुकी हर वक्त अपनी दोस्त के साथ खड़े रहे हैं। बीते दिन वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में मेकर्स ने एक डस्टबिन टास्क रखा। इस दौरान मुनव्वर फारुकी ने एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को घर का कूड़ा बताते हुए उन्हें डस्टबिन के लिए चुना। इतना ही नहीं, इसके लिए मुनव्वर फारुकी ने एक अजीब सा कारण बताते हुए अंकिता लोखंडे को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा रिश्ते बनाती है। अपने दुश्मनों के साथ भी उनकी जल्दी बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से वो अंकिता लोखंडे को घर का कूड़ा मानते है। Also Read - Bigg Boss 17: खानजादी पर फूटा रिंकू धवन का गुस्सा, बोलीं- 'मैं मार दूंगी इसे'

बता दें कि अंकिता लोखंडे के साथ मुनव्वर फारुकी की खास जमती नहीं। अंकिता लोखंडे ने भी मनारा चोपड़ा को ही डस्टबिन के लिए चुना था। इसका बदला शायद मुनव्वर फारुकी ने लिया। उन्होंने अंकिता लोखंडे को डस्टबिन के लिए चुना। अब इस पर अदाकारा काम्या पंजाबी का भी शॉकिंग वाला स्टेटमेंट सामने आया है। अदाकारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मुनव्वर अचानक से अंकिता के इतने खिलाफ क्यों हो गया है। उसे मनारा जोन से बाहर आने की जरूरत है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुनव्वर आपसे इससे बेहतर की उम्मीद थी। आप दोस्ती के नाम पर एक कंटेस्टेंट की बेबी सीटिंग कर रहे हो। ये कोई गेम नहीं है। बल्कि ये बेहद बोरिंग है।' काम्या पंजाबी का ये ट्वीट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आते ही चर्चा में आ गया। इस कमेंट को आप यहां देख सकते हैं।

Why is Munawar suddenly so against Ankita? He needs to come out of his Mannara zone before it gets too late for him, expected better from u Munawar Babysitting a contestant in the name of friendship is not game at all infact its boring as hell #BB17 @ColorsTV

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) December 8, 2023