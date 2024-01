Kamya Punjabi Post Bigg Boss 17 Winner Name: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होने वाला है। टॉप पांच में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारुकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी ने जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को मानना है कि अंकिता लोखंडे या मुनव्वर फारुकी में से कोई एक विनर होगा। कई लोग अभिषेक कुमार को भी विनर बता रहे हैं, लेकिन काम्या पंजाबी को कोई और ही इस शो का विनर लगता है। काम्या ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में इस सीजन के विनर का नाम लिखकर लोगों को हैरान कर दिया है। Also Read - Bigg Boss 17 Promo: जर्नी वीडियो में हीरोइन की तरह चमकीं मन्नारा चोपड़ा, देख अंकिता लोखंडे को लग जाएगी आग

काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) बिग बॉस 17 को काफी करीब से फॉलो कर रही हैं। उन्होंने अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) के सपोर्ट में कई बार पोस्ट किया है, लेकिन काम्या पंजाबी के लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया है। इस बार एक्ट्रेस ने किसी और कंटेस्टेंट को विनर बता डाला है, जो फैंस के लिए भी शॉकिंग है। काम्या ने X पर अरुण माशेट्टी को विनर बताया है, जिन्हें लोग टॉप पांच में भी देखना नहीं चाह रहे हैं। काम्या ने X पर लिखा, 'ऐसा कैसे है कि कोई भी अरुण माशेट्टी को अपना कॉम्पटीशन नहीं मान रहा है? ना घर के अंदर और ना घर के बाहर... वैसे किसको राहुल रॉय याद है? सिर्फ बोल रही हूं।' काम्या पंजाबी के इस पोस्ट पर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने कमेंट किया है। एक्ट्रेस ने लिखा है, 'आज मैं सच में यही सोच रही थी।' वहीं कुछ फैंस मन्नारा को विनर बता रहे हैं।

देखें पोस्ट

How is that that nobody is considering #ArunMahashetty as a competition? Naa ghar ke andar aur naa ghar ke baahar… Waise kisiko Rahul Roy yaad hai? #JustSaying ? #BB17 @ColorsTV

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) January 24, 2024