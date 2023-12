Bigg Boss 17 New Wild Card Contestants: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 की टीआरपी कुछ खास नहीं आ रही है। इस सीजन का आठवां हफ्ता चल रहा है और अभी भी घर में 14 कंटेस्टेंट्स हैं, जिनके बीच ट्रॉफी की जंग चल रही है। बिग बॉस 17 में दिख रहे किसी भी कंटेस्टेंट का खेल दर्शकों को पसंद नहीं आया है, जिस वजह से मेकर्स ने घर में नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री करवाने का फैसला लिया है। बीते दिनों कई कलाकारों के नाम वाइल्ड कार्ड के लिए लिए जा रहे थे। वहीं, अब मेकर्स ने खुद बिग बॉस 17 के नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का खुलासा कर दिया है, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर K-Pop सिंगर हैं। Also Read - Bigg Boss 17: मन्नारा चोपड़ा ने गेम के लिए इन 5 कंटेस्टेंट्स की पीठ में घोंपा छुरा, दोस्त बनकर चली गंदी चाल!

दरअसल, बिग बॉस 17 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की झलक दिखाई है। इस प्रोमो में कोरियन सिंगर ऑरा नजर आ रहे हैं, जो अपनी सिंगिंग से पहली ही झलक में फैंस को इंप्रेस कर चुके हैं। ऑरा बिग बॉस 17 के तीसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन रहे हैं। उनसे पहले शो में समर्थ जुरेल और मानस्वी ममगई ने एंट्री ली थी। ऑरा के प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बिग बॉस में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वह एंट्री से पहले हिंदी में 'वो कृष्णा है' गाना गा रहे हैं। इससे साफ है कि वह शो में घरवालों से पंगा लेने के लिए पहले से ही हिंदी सीख के आ रहे हैं। ताकि उन्हें नाविद सोल की तरह खेल और कंटेस्टेंट से कनेक्ट करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस प्रोमो में ऑरा के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन ऑरा ने अपने इंस्टाग्राम पर बिग बॉस 17 में एंट्री की पुष्टि की है। वह इस वीकेंड का वार में शो में एंट्री ले सकते हैं।

देखें प्रोमो

Jab hogi wild card entry of the the biggest K-Pop sensation, tab badal jaayegi ghar ke andar ki situation. ?

Dekhiye #BiggBoss17, Mon-Fri 10PM & Sat-Sun 9:30 PM sirf #Colors aur @JioCinema par.#BB17 #BiggBoss@BeingSalmanKhan@HyundaiIndia@DaburIndia@TRESemmeIndia… pic.twitter.com/96PF7fGcZY

— ColorsTV (@ColorsTV) December 7, 2023