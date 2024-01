Bigg Boss 17 Promo: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट्स मिल गए हैं। शो में अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, अरुण माशेट्टी, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा ने फिनाले वीक में जगह बनाई है, लेकिन इसमें से भी मिड वीक इविक्शन में कोई एक कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है। बिग बॉस के घर में मन्नारा चोपड़ा और विक्की जैन का नाम साथ लिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विक्की से मन्नारा चोपड़ा से जुडे़ कई सवाल किए गए, जिस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शो में मन्नारा चोपड़ा काफी ज्यादा पर परेशान दिखीं। वहीं, अब मन्नारा चोपड़ा घर में फूट-फूटकर रोते हुए दिखीं। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे को किसी भी कीमत पर विनर बनने नहीं देंगे मेकर्स? गलती से दे दिया ये इशारा

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें मन्नारा चोपड़ा (Mannara Chopra) अपने दिल की बात रोते हुए बोलती दिख रही हैं। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि मन्नारा फूट-फूटकर रो रही हैं। वह अरुण माशेट्टी से बोलती दिख रही हैं, 'मुझे भी घर जाना है। मुझे नहीं पता था कि विक्की जैन से बात करने पर इतना सब हो जाएगा। अरे तुमने मुझे इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अलग बैठी हूं तब ठीक नहीं है और मैं साथ बैठी तब भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है।' बता दें कि बिग बॉस 17 में विक्की जैन और मन्नारा चोपड़ा का नाम जोड़ा जा रहा है। दावा है कि मन्नारा चोपड़ा जानबूझकर विक्की और अंकिता के बीच आ रही हैं और इस चीज से अंकिता को भी काफी ज्यादा परेशानी होती दिखी हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5: ग्रैंड फिनाले से 4 दिन पहले सामने आए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, विनर की रेस से बाहर होंगी अंकिता लोखंडे?

देखें वीडियो

#BiggBoss17 Promo #MannaraChopra is hurt from Media Round on Vicky Ankita ,,

Do you agree with media round question being asked for mannara ? RT = Disagree Like = Agree come joining @JThakers youtube live for more insights pic.twitter.com/XZJfoqg84C

— Dr. Jayesh Thaker (@JThakers) January 22, 2024