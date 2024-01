Vicky Jain Eviction From Bigg Boss 17: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले का काउंट डाउन शुरू हो गया है। 28 जनवरी को इस सीजन का विनर फैंस के सामने होगा। बिग बॉस 17 के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी का नाम शामिल है। हाल ही में इन छह टॉप 6 कंटेस्टेंट्स ने मीडिया के तीखे सवालों का सामना किया। वहीं, अब फिनाले से पहले बिग बॉस के इस घर में एक और इविक्शन होने वाला है, जिसका प्रोमो सामने आ चुका है। वहीं, अब मीडिया रिपोर्ट्स में उस कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है, जो फिनाले से चंद दिन पहले शो से इविक्ट हो गया है। दावा है कि विक्की जैन इस शो से इविक्ट हुए हैं। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे को किसी भी कीमत पर विनर बनने नहीं देंगे मेकर्स? गलती से दे दिया ये इशारा

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें मिड वीक इविक्शन की झलक दिखाई गई है। इस प्रोमो में हर कंटेस्टेंट को एक पर्ची की जरिए सेफ और इविक्शन को पता चलता है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि हर कंटेस्टेंट एक-एक चिट खोलता है। अब प्रोमो में इविक्ट होने वाले कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया, लेकिन फैन पेज पर खुलासा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस 17 से रातों-रात विक्की जैन का पत्ता कट गया है। विक्की जैन (Vicky Jain) को सबसे कम वोट्स मिले हैं, जिसके बाद उन्हें इविक्ट कर दिया गया है। हालांकि, विक्की जैन के इविक्शन से फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। कई लोग मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं और अरुण माशेट्टी को विक्की से भी खराब कंटेस्टेंट बता रहे हैं। कई लोग तो हैरान हैं कि अरुण माशेट्टी टॉप 5 में कैसे पहुंच सकते हैं। एक ने कहा, 'ये क्या हुआ, मुझे लग रहा था अरुण जाएगा।' कई लोगों ने कहा है, 'विक्की टॉप 5 डिजर्व करते हैं, वो शो में जर्नी वाला वीडियो देखना डिजर्व करते हैं।' Also Read - Bigg Boss 17 Top 5: ग्रैंड फिनाले से 4 दिन पहले सामने आए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, विनर की रेस से बाहर होंगी अंकिता लोखंडे?

