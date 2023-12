Munawar Faruqui-Mannara Chopra friendship is over: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का बीता वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। इस दौरान सुपरस्टार सलमान खान ने मुनव्वर फारुकी के सामने मनारा चोपड़ा की दोस्ती की आड़ में चल रहे गेम प्लान का पर्दाफाश कर दिया। मुनव्वर फारुकी को इस बात से काफी सदमा लगा है। जबकि, मनारा चोपड़ा भी सलमान खान से मिली झाड़ के बाद निशब्द हो गईं। शो के बाद एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा काफी रोती दिखीं। वहीं, मुनव्वर फारुकी काफी शॉक्ड नजर आए। अब आने वाले एपिसोड में भी इन दोनों की दोस्ती में दरार आती दिखेगी। बिग बॉस 17 से सामने आए लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में मुनव्वर फारुकी गार्डन एरिया में परेशान बैठे दिखते हैं। Also Read - Bigg Boss 17: सना रईस खान ने मुनव्वर फारुकी को बताया बोरिंग, बताया- 'कौन बनेगा विनर?'

जहां ईशा मालवीय उन्हें संभालने पहुंचती हैं। ईशा मालवीय इस दौरान मुनव्वर फारुकी को समझाती हैं कि मनारा चोपड़ा उनकी दोस्ती के लायक नहीं हैं। वो कहती हैं कि मनारा के लिए दोस्ती और बेस्ट फ्रेंड्स जैसे टर्म काफी कैजुएल हैं। जबकि, वो उन्हें काफी सीरियसली लेते हैं। मुनव्वर फारुकी भी मनारा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर ईशा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा अपनी ही चीजों में उलझी रहती है। वो कभी उन्हें नहीं समझती। इसके बाद मुनव्वर की आंखों में आंसू झलक आते हैं। जिस पर ईशा उन्हें संभालती दिखती हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में वायरल हुआ ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5 Contestants Week 8: 'बिग बॉस' ने बिगाड़ा विक्की जैन का गेम, मनारा चोपड़ा को लगी लॉटरी

अलग-थलग पड़ चुकी हैं मनारा चोपड़ा

अदाकारा मनारा चोपड़ा के लिए बीता वीकेंड का वार काफी मुसीबत वाला रहा। सलमान खान ने मनारा चोपड़ा को कड़े शब्दों में मतलब के लिए दोस्ती करने वाला बता दिया। साथ ही मुनव्वर फारुकी को उनसे दूर रहने की सलाह तक दे डाली। जबकि, मनारा चोपड़ा ये सब सुनकर दंग रह गई थीं। इस वजह से मनारा चोपड़ा घर में सबसे अलग-थलग पड़ गई हैं। Also Read - Bigg Boss 17: मुनव्वर ने किया अंकिता को टारगेट, काम्या पंजाबी बोलीं- 'मनारा के जोन से बाहर आजा'

Trending Now

बेघर हुईं सना रईस खान

बिग बॉस 17 के लेटेस्ट वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में इस हफ्ते सना रईस खान का इविक्शन हुआ है। सना रईस खान को मेकर्स ने सबसे कम वोटों के चलते घर से बेघर किया। जिसके बाद घर में 8 हफ्ते का वक्त बिताने के बाद सना रईस खान घर से बेघर हुई हैं।