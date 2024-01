सलमान खान के शो बिग बॉस 17 ने सभी को खूब एंटरटेन किया है। अब शो अपने अंजाम के काफी करीब है। आज पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 को विनर मिलने वाला है। ट्रॉफी जीतने की रेस में 5 कंटेस्टेंट बने हुए हैं। इस लिस्ट में मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अरुण महाशेट्टी, अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा का नाम शामिल है। इस बीच बिग बॉस 17 के विनर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि इस शो को मुनव्वर फारूकी जीतने वाले हैं।

मुनव्वर फारूकी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। ट्विटर पर सुबह से ही मुनव्वर फारूकी का नाम ट्रेंड कर रहा है। इस बीच लोगों को ये हिंट मिला है कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 को अपने नाम करने वाले हैं। दरअसल, ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे विनर मुनव्वर फारूकी ट्रेंड करने लगा है, जिसके बाद लोगों ने ये मान लिया है कि मुनव्वर ही ट्रॉफी उठाने वाले हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये तो आज रात को ही पता चलेगा कि कौन इस बार बिग बॉस का सिंकदर बनता है। Also Read - Bigg Boss 17: मुनव्वर फारूकी के लिए फैंस की भीड़ देख काम्या पंजाबी हुईं खुश, 'फिक्स विनर' के टैग पर कसा तंज

Absolutely humble and the Genuine guy. He did some mistakes in the past but he worked and overcame with the Best of him.

HAPPY B'DAY WINNER MUNAWAR pic.twitter.com/utUum7gPKm

— Abhishek bhatt (@kohlified_Bhatt) January 27, 2024