Nazila Sitaishi Angry On Munawar Faruqui-Ayesha Khan: रियलिटी शो बिग बॉस 17 में नाजिला सीताशी कंटेस्टेंट्स नहीं हैं, लेकिन उनका नाम शो में आए दिन सुनने के लिए मिल रहा है। मुनव्वर फारूकी और आयशा खान अपनी लड़ाई में हमेशा ही नाजिला का नाम लेते हैं। आयशा शो में दावा किया कि नाजिला ने उन्हें मुनव्वर संग कई सारी चैट दिखाई थी। वहीं मुनव्वर ने नाजिला पर चीट करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मुनव्वर ने दावा किया कि नाजिला ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वह ब्रेकअप करते हैं तो वह उन्हें बर्बाद कर देंगी। अब इन तमाम आरोपों पर नाजिला ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दोनों को खरी-खोटी सुनाई।

दरअसल, नाजिला सीताशी (Nazila Sitaishi) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। नाजिला ने वीडियो की शुरुआत में कहा, 'सबसे पहले, जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं लेकिन मामला मेरे हाथ से बाहर है और पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर है। हां, मैंने अपनी लाइफ की पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर की हैं। जब मैंने ऐसा किया था तब मैं इमोशनली काफी ज्यादा कमजोर थी। मैंने बिना यह जाने यह शेयर किया कि कुछ समय बाद इसका इस्तेमाल नेशनल टीवी पर हो सकता है। अगर यह मेरा इरादा होता और आगर मैं यही चाहती थी तो मैं खुद भी ऐसाकर सकती थी।'

इसके आगे नजीला ने खुलासा किया कि वह इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कहा, 'मैंने सभी तरह के इंटरव्यू देने से मना किया। मैंने शो में जाने से इनकार कर दिया है और इसके पीछे का कारण केवल यह है कि मैंने अपनी और किसी और की निजी जिंदगी को इस्तेमाल होने से बचाने की कोशिश की है। मैं ये सब मनोरंजन के लिए, टीआरपी के लिए या ऐसे ही किसी अन्य कारण से लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहती थी। यह वास्तव में अनुचित है कि मेरा नाम ऐसी गड़बड़ी में घसीटा जा रहा है जिसके लिए मैंने साइन अप नहीं किया है और ऐसी जगह पर जहां मैं अपना बचाव करने के लिए वहां नहीं हूं।'

Munawar Faruqui's ex-gf Nazila Sitaishi shared an edited video with so many cuts to defend herself from all this sh!t happening on national television. pic.twitter.com/kYIfWROANF

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 14, 2024