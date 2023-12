Vicky Jain tries to slap Ankita Lokhande: 'बिग बॉस 17' की स्टार कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे शो में अपने पति विक्की जैन के साथ आई हैं। बिग बॉस 17 में दोनों सितारे एक दूसरे के साथ अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। दोनों की शादीशुदा जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी कि सोशल मीडिया पर ये स्टार कपल अपनी लवी-डवी फोटोज शेयर कर दिखाते थे। असल जिंदगी में इन दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर शो के दौरान मतभेद ही दिखा है। जिसके बाद दोनों सितारों की शो के दौरान गंदी फाइट तक देखी गई। अब हाल ही में बीते दिन के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक बार फिर दोनों का निजी रिश्ता सुर्खियों में है। Also Read - Bigg Boss 17 Promo: आयशा खान के खुलासे के बाद फूट-फूटकर रोए मुनव्वर फारुकी, कहा- 'मुझे घर जाना है'

विक्की जैन ने उठाया अंकिता लोखंडे पर हाथ

बीते दिन दिखाए गए एपिसोड में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के साथ अभिषेक कुमार और अरुण माशेट्टी की जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद दौरान ये चारों सदस्य दिमाग के मकान में होते हैं। अभिषेक कुमार यहां विक्की जैन के साथ किसी मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं। जिसमें बीच में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी बोलने लगती हैं। विक्की जैन हाइपर होते हुए अंकिता लोखंडे को चुप रहने के लिए कहते हैं। इस पर भी जब अंकिता लोखंडे चुप नहीं होती तो विक्की जैन गुस्से में कंबल हटाते हुए अपनी पत्नी पर चार्ज करते हैं। वो अंकिता लोखंडे को तमाचा दिखाते हुए गुस्से से उठते हैं। जिसे देख अंकिता लोखंडे शॉक्ड रह जाती हैं। इस पर अभिषेक कुमार और अरुण माशेट्टी भी बुरी तरह चौंक जाते हैं। जिसके बाद दोनों विक्की जैन को उनकी पत्नी पर हाथ उठाने के लिए टारगेट करने लगते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में अब ये वीडियो वायरल होने लगा है। Also Read - Bigg Boss 17: मुनव्वर फारुकी की बिगड़ती इमेज पर खौला अली गोनी का खून, मेकर्स की जमकर लगाई क्लास

विक्की जैन पर निकला लोगों का गुस्सा

अंकिता लोखंडे की इस घटना के बाद अपने पति की इमेज बचाने की कोशिश जहां कई लोगों का दिल जीत ले गई और लोग उन्हें सपोर्ट करते दिख रहे हैं। तो वहीं, कई इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा विक्की जैन पर फूटा है। एक यूजर ने विक्की जैन को टारगेट करते हुए लिखा, 'सभी लोग विक्की जैन के यहां एक्सप्रेशन देखें और फिर अंकिता लोखंडे के। विक्की ने उन पर हाथ उठाया। फिर खुद को कंट्रोल किया और अंकिता शॉक्ड थी। अभिषेक कुमार ने ये बात उठाई। लेकिन अंकिता को अपने पति की इमेज बचाने के लिए सब झेलना पड़ा।' जबकि, एक यूजर ने लिखा, 'विक्की जैन ने अंकिता लोखंडे पर हाथ उठाया। ये शर्मनाक है। विक्की अपनी ही पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। वो उन्हें नेशनल टीवी पर चांटा मारने वाला था। वो घर पर क्या करता होगा।' लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - 'बिग बॉस' के घर में तार-तार हुई इन सितारों की इज्जत, मेकर्स ने नेशनल टीवी पर खोल दी असल जिंदगी की पोल-पट्टी

Trending Now

This is Very Wrong ,Stay strong #AnkitaLokhande .You deserves better, you strong fierce personality many girls are follow you because of your personality, please stop taking this shit. If Vickey is doing this in front of camera then what he does when there no camera.#BigBoss17 pic.twitter.com/gBkFb4swwM — ???? ????? ???????? ?? 亗 (@IamTinaDattaOFC) December 22, 2023

Offoo Vicky Jain almost tried to hit slap #AnkitaLokhande pic.twitter.com/XW11KX46yG — Bigg Boss 17 live (@Biggboss17_live) December 22, 2023

To all viewers, see Vicky expression & then see #AnkitaLokhande expression Vicky do charged on her, then controlled himself & Ankita was shocked.. It's #AbhishekKumar who raised voice for her but not surprised Ankita bear all this to save his husband's image?#BiggBoss17 #BB17 pic.twitter.com/G4XVSKO3HN — Anubhav K??? (@Anubhav_Memerz) December 22, 2023

#AnkitaLokhande comes out strongly in support of her husband Vicky n blasts Abhishek when Abhi alleges Vicky ws abt to hit her ????????#BB17 #BiggBoss17 pic.twitter.com/QjiynpJDow — Rachit (@rachitmehra_2) December 22, 2023

This is rediculus !!.#VickyJain almost slapped #AnkitaLokhande .

This was shameless , Vicky can't respect his own wife even he is goona SLP her on national television,so I can't even imagine what he will do at his home .#IshaMalviya #BiggBoss17 #BB17 pic.twitter.com/idAHKBgw4N — ????????❥•?️‍?️ (@Rudraksh_Here) December 22, 2023

अंकिता लोखंडे ने यूं बचाई विक्की जैन की इमेज

अदाकारा अंकिता लोखंडे इस दौरान खुद भी पहले तो बुरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। वो काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। बाद में एक्ट्रेस किचन एरिया में आकर पति विक्की जैन को समझाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि अब ये मुद्दा बनेगा। लोग इस मुद्दे पर उन्हें टारगेट करेंगे। साथ ही एक्ट्रेस अभिषेक कुमार का नाम लिए बिना उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती हैं कि जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाते हैं। उन्हें कार से धकेलते हैं उन्हें तो कम से कम पति-पत्नी के रिश्ते के बीच में नहीं बोलना चाहिए।