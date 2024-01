Bigg Boss 17 Nomination Task: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में यह हफ्ता कंटेस्टेंट्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते घर में जो-जो कंटेस्टेंट टिक गए, वह सीधा फिनाले वीक में एंट्री ले लेंगे। इसी वजह से कोई भी नॉमिनेशन की रडार में नहीं आना चाहता। मेकर्स ने इस हफ्ते नॉमिनेशन में घरवालों को टॉर्चर टास्क दिया। लेटेस्ट एपिसोड में टीम ए यानी मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी टॉर्चर झेलते हुए दिखे, लेकिन अब इस टास्क में बिग बॉस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। बिग बॉस ने अपनी एक चाल से टीम बी यानी विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, ईशा मालवीय और आयशा खान को नॉमिनेशन में डाल दिया। आइए आपको बताते हैं ये कैसे हुआ? Also Read - Bigg Boss 17: विक्की जैन और मुनव्वर फारूकी के बीच हुआ भयंकर झगड़ा, कॉमेडियन ने पकड़ी अंकिता के पति की गिरेबान

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का नया प्रोमो सामने आया है, जो काफी धमाकेदार है। लेटेस्ट एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि विक्की जैन (Vicky Jain) और उनकी टीम ने मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) को अच्छी तरह टॉर्चर करने के बाद घर का सारा सामान छुपाना शुरू कर दिया। विक्की, अंकिता, आयशा और ईशा मिर्चा मसाले से लेकर डिटरजेंट पाउडर तक छुपाते हुए नजर आए, लेकिन बिग बॉस ने अब इसी चीज को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। प्रोमो में देखने के लिए मिल रहा है कि बिग बॉस मुनव्वर फारूकी की टीम को आरकाइव रूप में बुलाते हैं और विक्की जैन की पूरी टीम की इस हरकत के बारे में बताते हैं। इस दौरान उन्हें एक वीडियो भी दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि विक्की और बाकी घरवालों ने टास्क का सामान कहां छुपाया है। इसके बाद मुनव्वर की टीम को एक मजेदार मौका दिया जाता है। इसके मुताबिक, वे लोग टीम बी को सीधा नॉमिनेशन में डाल दे या फिर उन्हें 30 मिनट में टास्क में हराए। दावा है कि मुनव्वर की टीम विक्की की टीम को सीधा नॉमिनेट कर देगी। Also Read - Bigg Boss 17 Contestants Ranking: मुनव्वर फारूकी के आगे अंकिता लोखंडे का डब्बा गोल, आयशा ने विक्की को किया साइडलाइन

Tomorrow's Episode PROMO #BiggBoss17

Bigg Boss led Munawar & team to DISQUALIFY Vicky & team from the torture task and nominate them. And Munawar & Vicky FIGHT! pic.twitter.com/m7QdcgqDZe

