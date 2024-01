Priyanka Chopra Support Mannara Chopra: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 को अपने टॉप पांच फाइनलिस्ट मिल गए हैं। अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी ने फिनाले में जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मन्नारा चोपड़ा को भी उनकी बहनें सोशल मीडिया के जरिए खुलकर सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फैंस इंतजार कर रहे थे कि मन्नारा के सपोर्ट में प्रियंका चोपड़ा कब आती हैं और अब फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी छोटी बहन मन्नारा के सपोर्ट में एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद फैंस मन्नारा की जीत को कंफर्म मान रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 17: शो से बाहर आते ही विक्की जैन ने कर डाला ये काम, जानकर आगबबूला होंगी अंकिता लोखंडे

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) की फाइनलिस्ट और अपनी बहन मन्नारा चोपड़ा के सपोर्ट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने एक पोस्ट शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर मन्नारा चोपड़ा की एक क्यूट फोटो शेयर की है, जो बिग बॉस हाउस की ही है। इस फोटो के साथ प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'अपना बेस्ट दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कार्पे डायम मन्नारा चोपड़ा।' प्रियंका चोपड़ा ने अपना ये इंस्टा पोस्ट मिताली चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा की मां कामिनी चोपड़ा को टैग किया है। बता दें कि अपने पोस्ट में कार्पे डायम लिखा है, जिसका असली मतलब 'हर मौके का आनंद लेने' से है। ये एक रोमन कवि की लाइन है। प्रियंका चोपड़ा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस प्रियंका के इस पोस्ट के देखकर मान रहे हैं कि अब मन्नारा को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। Also Read - Bigg Boss 17: फिनाले से 5 दिन पहले इविक्ट हुए विक्की जैन, बाहर आने से पहले अंकिता लोखंडे से मिली ये सख्त चेतावनी

Priyanka Chopra shares Insta Story in support of #MannaraChopra for #BiggBoss17

Chopra's sisters are UNITED! ? Now no one can stop Mannara!!? pic.twitter.com/QM5rAdpOgk

