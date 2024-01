Bigg Boss 17 Promo: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले काफी नजदीक आ गया है। 28 जनवरी की रात फैंस को इस सीजन का विनर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले घर में कंटेस्टेंस के बीच टॉर्चर टास्क हुआ। इस टास्क में पहले दिन टीम ए यानी मुनव्वर फारूकी, मन्नारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और अरुण महाशेट्टी को टॉर्चर किया गया, जिसके बाद बिग बॉस ने टास्क को अगले डे पर छोड़ दिया। इसके बाद घर ने मुनव्वर और विक्की जैन के बीच भयंकर लड़ाई हुई है। एक वीडियो सामने आया है, जिसमे मुनव्वर विक्की की गिरेबान पकड़े दिख रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Contestants Ranking: मुनव्वर फारूकी के आगे अंकिता लोखंडे का डब्बा गोल, आयशा ने विक्की को किया साइडलाइन

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो तेजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि टॉर्चर टास्क की टीम बी यानी अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, आयशा खान और ईशा मालवीय किचन के सारे मसाले छिपाने में लगी हुई हैं। वे लोग मिलकर लाल मिर्च, गर्म मसाला, नमक से लेकर डिटर्जेंट तक के पैकेट छिपाते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, विक्की जैन टास्क में इस्तेमाल होने वाली बाल्टियां भी छत पर फेंक देते हैं, जिसके बारे में मुनव्वर को पता चल जाता है। इसी वजह से वह अभिषेक और मन्नारा के साथ मिलकर बाल्टियां उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की जैन उन्हें ऐसा करने नहीं देते, जिस वजह से मुनव्वर पेड़ पर लड़खड़ा जाते हैं। विक्की की ये हरकत देखकर मुनव्वर का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसी वजह से मुनव्वर सीधा विक्की की गिरेबान पकड़ लेते हैं। इस दौरान सभी लोग विक्की को बचाने आगे आ जाते हैं, लेकिन मुनव्वर अपना हाथ पीछे नहीं करते।

