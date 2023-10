Bigg Boss 17 Promo: अंकिता के 'बच्ची' कहने पर बुरी तरह भड़क गईं Mannara Chopra, चिल्लाकर कहे अपशब्द Ankita Lokhande And Mannara Chopra Fight In Bigg Boss 17 New Promo Video: 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 17) का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और मन्नारा चोपड़ा (Mannara Chopra) आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अंकिता के 'बच्ची' कहने पर मन्नारा चोपड़ा बुरी तरह से भड़क गई थीं।