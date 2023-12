Rinku Dhwan fights with Khanzaadi: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। बीते दिन वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में अदाकारा रिंकू धवन और खानजादी के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में एक दिन पहले हुए टास्क के दौरान रिंकू धवन और खानजादी के इस झगड़े को विस्तार से दिखाया गया। जिसमें खानजादी अदाकारा ऐश्वर्या शर्मा को 'एटेंशन सीकर' का टैग देते हुए टारगेट कर रही थीं। इस पर ऐश्वर्या शर्मा रो पड़ती हैं। ऐश्वर्या शर्मा को ऐसे देख रिंकू धवन आग-बबूला हो जाती हैं। Also Read - Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार ने टास्क के बीच खानजादी संग की जबरदस्ती, धोखे से किया 'किस'

अदाकारा रिंकू धवन खानजादी को ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त गहमा-गहमी देखने को मिली। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बुरी तरह टारगेट करते हुए दिखे। रिंकू धवन लड़ाई में अपना आपा खोने लगी। जिसके बाद मुनव्वर फारुकी और नील भट्ट उन्हें संभालते हैं। वो मुनव्वर फारुकी से कहती हैं, 'मैं मार दूंगी इसे।' मुनव्वर फारुकी और घर के बाकी सदस्य उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वो इस तरह से बाहर चली जाएंगी। काफी देर बार रिंकू धवन संभलती हैं। लेकिन उनकी खानजादी से लंबी देर तक लड़ाई चलती। इस घटना के वीडियोज अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जमकर वायरल होने लगे हैं। कई लोग इस लड़ाई में रिंकू धवन के एग्रेसिव बर्ताव को गलत बता रहे हैं। जबकि कुछ लोग उन्हें इस मामले में सपोर्ट करते दिख रहे हैं।

Rattled to the core #RinkuDhawan ?She just received her deserving belt treatment from #KhanZaadi & she is nobody to decide who deserves this platform. In fact should thank KZ coz bullying her was the only content Rinku provided in the show. #BB17 pic.twitter.com/hsO1Shla30

— Sarbari Barman (@PratiksAngel) December 8, 2023