Cricket match in Bigg Boss 17 house for World Cup 2023: आज भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले बीते दिन बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में शनिवार के वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में भी घरवालों पर क्रिकेट का खुमार देखा गया। बीते दिन घरवालों को सुपरस्टार सलमान खान ने ये गुडन्यूज दी कि इंडिया वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच गया है। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला जाएगा। इसे सुनकर घरवाले खुशी से झूम उठे। उनकी इस खुशी को दोगुना करते हुए मेकर्स ने घरवालों के लिए एक टास्क रखा।

सलमान खान ने घरवालों के लिए रखा क्रिकेट मैच

ये टास्क किचन से संबंधित था। बीते कई दिनों से बिग बॉस के आदेश के बाद घर के तीनों मकानों को दिन में सिर्फ 45-45 मिनट खाना बनाने के लिए किचन का इस्तेमाल करने दिया जाता था। अब मेकर्स ने इस टास्क के जरिए घरवालों की किचन का टाइमिंग बढ़ाने का फैसला लिया। सलमान खान ने विक्की जैन को 5 लोगों की टीम चुनने के लिए कहा। उन्हें मिलाकर कुछ 6 घरवाले इस टास्क में शामिल हुए। ये टास्क क्रिकेट मैच का था। जिसमें बैटिंग कर घरवालों को ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने थे। जितने रन घरवाले जुटाते उन्हें उतने ही घंटे किचन का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाता। इस दौरान मुन्नवर फारुखी, विक्की जैन, नील भट्ट, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरैल ने भी शानदार क्रिकेट खेला। साथ ही सलमान खान ने भी बल्लेबाजी का हुनर फैंस को दिखाया।

View this post on Instagram A post shared by JioCinema (@officialjiocinema)

घरवालों को मिला सलमान खान से तोहफा

इस क्रिकेट मैच में सभी घरवालों ने 54 रन स्कोर किए। जिसके बाद सलमान खान ने ऐलान किया कि सभी घरवालों के लिए अगले हफ्ते 54 घंटे के लिए किचन खुलेगा। इसके बाद घरवाले खुशी से झूमने लगते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में भी लोग क्रिकेट मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। साथ ही बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स भारतीय क्रिकेट टीम के इस वर्ल्ड कप में जीतने की प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद घर में इंडिया-इंडिया के नारे लगने लगते हैं। बीता वीकेंड का वार इसके अलावा एक और मामले में खास रहा।

फर्रे का प्रमोशन करने पहुंची सलमान खान की भांजी

इस दौरान बीते वीकेंड का वार में अपनी मूवी फर्रे को प्रमोट करने खुद सुपरस्टार सलमान खान की भांजी अलिजै अग्निहोत्री यहां पहुंची थी। उनके साथ फिल्म की स्टारकास्ट भी थी। साथ ही उनकी मूवी के गाने का प्रमोशन करने एमसी स्टैन भी यहां आए थे। जिसके बाद घरवालों ने फर्रे की टीम के साथ खूब एन्जॉय किया।