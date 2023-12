Sana Raees Khan First Interview: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में बीते दिन जानी-मानी वकील और शो की कंटेस्टेंट सना रईस खान बेघर हो गईं। सना रईस खान को 8वें हफ्ते में मेकर्स ने घर के बाहर का रास्ता दिखाया। कम वोटों की वजह से सना रईस खान को इविक्शन का सामना करना पड़ा। बिग बॉस 17 से बाहर निकलते ही सना रईस खान ने घर से जुड़े कई राज खोलने शुरू कर दिए हैं। सना रईस खान ने बताया कि इस घर में आखिर सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट कौन है। साथ ही उन्होंने बिग बॉस 17 के विनर के नाम का भी खुलासा कर दिया है। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5 Contestants Week 8: 'बिग बॉस' ने बिगाड़ा विक्की जैन का गेम, मनारा चोपड़ा को लगी लॉटरी

बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद मीडिया से सना रईस खान ने खुलकर बात की। सेलिब्रिटी लॉयर ने बताया कि घर में सबसे बोरिंग सदस्य मुनव्वर फारुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें काफी बोरिंग लगे। साथ ही उन्होंने रिंकू धवन को भी बोरिंग सदस्य की ही कैटेगरी में रखा। जबकि, सना रईस खान ने अंकिता लोखंडे को इस शो का विनर बता डाला। इतना ही नहीं, घर में सना रईस खान ने विक्की जैन के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी खुलासा किया। सना रईस खान का पहला इंटरव्यू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की दुनिया में आते ही छाने लगा।

#SanaRaeesKhan Eviction Interview says#MunawarFaruqui is boring, #AnkitaLokhande should win, Loves #VickyJain?? pic.twitter.com/MZgm8dgkTg

— The Khabri (@TheKhabriTweets) December 9, 2023