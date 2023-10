Sandiip Sikcand reverts back to Hina Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) दिन ब दिन मजेदार होने लगा है। इस टीवी रियलिटी शो को लेकर टीवी सितारे भी दिल खोलकर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखने लगे हैं। जो फैंस के बीच आग में घी डालने का काम करने लगे हैं। हाल ही में टीवी सीरियल निर्माता संदीप सिकंद ने बिग बॉस का एक एपिसोड देखने के बाद अंकिता लोखंडे का नाम लिए बिना उन टीवी एक्टर्स पर निशाना साधा था जो अचानक टीवी एक्टर होने का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। संदीप सिकंद के इस कमेंट के बाद अदाकारा हिना खान खुलकर अंकिता लोखंडे की सपोर्ट में आ खड़ी हुई थीं। अदाकारा हिना खान ने जमकर अंकिता लोखंडे को सपोर्ट करते हुए उन लोगों पर सवाल उठाए जो टीवी एक्टर को कमतर आंकते हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5 Contestants: अंकिता लोखंडे के आगे फुस्स हुए विक्की जैन, पहले हफ्ते इन 5 सदस्यों ने मारी बाजी

हिना खान की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही छाने लगी। हिना खान की बातों को तूल मिलते ही अब इस पर टीवी सीरियल निर्माता संदीप सिकंद ने भी कमेंट किया है। संदीप सिकंद ने इंस्टास्टोरी पर कमेंट करते हुए लिखा, 'शुक्रिया मेरी 2 मिनट की फेम को 4 मिनट में तब्दील करने के लिए। काफी सराहनीय कदम। मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया पर दोस्त और फॉलोअर्स चाहते हैं कि मैं जवाब दूं। लेकिन मैं अक्सर उन लोगों पर नहीं भौंकता जो मुझ पर भौंकते हैं। ये मेरा स्टाइल नहीं है। एक दर्शक के तौर पर, मैं अपनी राय को देता रहूंगा और जिन लोगों के पास कोई काम नहीं हैं वो मेरी बातों पर रिएक्ट कर नया काम तलाश कर सकते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि बत्तख की पीठ पर पानी नहीं टिकता।'

याद दिला दें कि संदीप सिंकद की इंस्टास्टोरी के बाद हिना खान ने अंकिता लोखंडे का सपोर्ट करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में अदाकारा हिना खान ने एक टीवी एक्टर के मुश्किल रुटीन और उनके कठिन संघर्ष के बारे में बात की। जिसके बाद अदाकारा हिना खान ने बिना संदीप सिकंद का नाम लिए उन्हें चुप रहने की सलाह दे डाली। अदाकारा हिना खान की ये पोस्ट आते ही वायरल होने लगी थी।

