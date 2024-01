Udaariyaan actress Kamal Dadiala On Isha And Abhishek Fight: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में ईशा मालवीय ने अभिषेक कुमार पर मारपीट का कई बार आरोप लगाया है। हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क से पहले ईशा और अभिषेक के बीच भयंकर बहस देखने के लिए मिली, जिसमें समर्थ जुरेल घी डालने का काम करते दिखे। वह बार-बार अभिषेक को पोक कर रहे थे, जिस वजह से अभिषेक का हाथ उन पर उठ गया। उसी समय ईशा ने खुलासा किया था कि एक बार अभिषेक ने उन्हें न्यू ईयर पार्टी में सबके बीच मारा था। इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं, अब ईशा मालवीय के खुलासे पर उनकी को-एक्ट्रेस ने नया दावा किया है। Also Read - Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार की हालत पर देवोलीना भट्टाचार्जी को आई खानजादी की याद, कहा- 'सब कर्मा है'

ईशा मालवीय की को-एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

दरअसल, ईशा मालवीय (Isha Malviya) के नए खुलासे के बाद बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के घर का माहौल बदल गया है। शो में कई कंटेस्टेंट्स का मानना है कि अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) अपने गुस्से में ईशा को मार सकते हैं। ईशा के इसी दावे पर उड़ारियां में उनके साथ नजर आईं एक्ट्रेस कमल दादियाला (Kamal Dadiala) ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ईशा के दावे को झूठा बताया है। ई-टाइम्स से बात करते हुए कमल दादियाला ने बताया कि पार्टी में ईशा की मां भी मौजूद थीं और उस पार्टी में अभिषेक ने ईशा से उसके व्यवहार के बारे में पूछा था। कमल ने बताया, 'यहां कोई थप्पड़ की बात नहीं थी। वे पार्टी की जगह से साथ ही निकले थे।' बता दें कि कमल दादियाला शो में ईशा मालवीय और प्रियंका चाहर चौधरी की मां के रोल में दिखी थीं। बता दें कि कमल दादियाला से पहले अंकिता गुप्ता ने भी ईशा को झूठा बताया था। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे के पंजे में अभिषेक कुमार की गर्दन, एलिमिनेशन एपिसोड में आएगा महा-ट्विस्ट

इविक्ट होंगे अभिषेक कुमार

बता दें कि बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरेल को थप्पड़ जड़ा था। इसकी सजा अब अभिषेक कुमार को मिलने वाली है। शो में बिग बॉस अंकिता लोखंडे को अभिषेक कुमार को इविक्ट करने की पावर देंगे, जिसका फायदा अंकिता लोखंडे उठाने वाली हैं। अंकिता अभिषेक को सीधा घर से एलिमिनेट कर देंगी। हालांकि, कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार वीकेंड का वार में वापसी कर लेंगे। सलमान खान शो में उन्हें वापस लेकर आएंगे। Also Read - Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार के इविक्शन पर ज्वालामुखी की तरह फटे फैंस, रातों-रात मेकर्स के खिलाफ किया ये काम