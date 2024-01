Vicky Argues With Ankita For Munawar: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच प्यार से ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दोनों ने क्यूट कपल के रूप में शो में एंट्री ली थी, लेकिन अब दोनों के लड़ाई-झगड़ों ने फैंस को हैरान कर दिया है। बीते दिनों अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे। इतना ही नहीं, अंकिता विक्की को जलकुक्ड़ा तक कह चुकी हैं। वहीं, अब दोनों के बीच मुनव्वर फारूकी और मन्नारा चोपड़ा को लेकर तगड़ी बहस हुई है। विक्की और अंकिता के बीच मन्नारा और मुनव्वर से बात न करने का फैसला हुआ है। Also Read - Bigg Boss 17: वोटिंग ट्रेंड में मुनव्वर फारूकी ने लगाई आयशा खान की वाट, इन 2 कंटेस्टेंट्स का होगा पत्ता साफ?

अंकिता-विक्की में बहस

रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का नया प्रोमो सामने आया है, जो हैरान करने वाला हैं। इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है कि विक्की जैन मन्नारा के पास जाकर खाना खाते हैं और ये चीज देखकर अंकिता लोखंडे (Ankita lokhande) जल जाती हैं और इसके बाद विक्की उनसे बात करने आते हैं। तब विक्की अंकिता और मुनव्वर की नजदीकियों का जिक्र करते हैं, जिससे उन्हें कहीं न कहीं दिक्कत हैं लेकिन वह कुछ बोलते नही हैं। विक्की वीडियो में बोलते दिख रहे हैं, 'क्या मैं वहां जाकर बैठकर खाना नहीं खा सकता। ये क्या तरीका है।' इस पर अंकिता कहती हैं, 'जा बैठा रह... चिपका रह उससे।' इसके बाद विक्की जैन अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं, 'तू मुन्ना का हाथ पकड़कर बैठती है। जब वो अपसेट होता है तो तू उसे गले लगा लेती है। मैं कुछ बोलता नहीं हूं क्योंकि मैंने इतना फ्रीडम दी है, लेकिन अब से तू मुनव्वर से बात नहीं करेगी और मैं मन्नारा से नहीं करूंगा।'

देखें प्रोमो

कैप्टन बन चुकी हैं अंकिता लोखंडे

बता दें कि अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 की नई कैप्टन बनी हैं, जो घर को अपने हिसाब से चला रही है। कैप्टन बनने के बाद अंकिता अपने पति विक्की को एक ऑर्डर देती हुई दिखी थीं, जिस वजह से दोनों के बीच भयंकर बहस हुईं। इस दौरान अंकिता लोखंडे कह देती हैं कि विक्की को उसकी कैप्टेंसी से जलन हो रही है। अंकिता विक्की को जलकुक्ड़ा का टैग देती हैं। हालांकि, कुछ देर बाद ही दोनों के बीच प्यार देखने के लिए मिल जाता है।