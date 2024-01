Bigg Boss 17 Finale: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर का इंतजार फैंस के बीच हो रहा है। इस सीजन के टॉप पांच में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा और अरूण माशेट्टी ने जगह बनाई है, जिनके बीच ट्रॉफी की टक्कर है। फैंस सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फुल सपोर्ट रहे हैं। शो में मिड वीक इविक्शन के बाद टॉप पांच कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग शुरू हो गई थी, जो ग्रैंड फिनाले से चंद घंटे पहले बंद हो गए। वहीं, अब मेकर्स वोटिंग में बड़ा खेल कर सकते हैं, जिससे चंद मिनट में विनर का नाम बदल सकता है। Also Read - Bigg Boss 17 Promo: ग्रैंड फिनाले में अंकिता लोखंडे और मन्नारा चोपड़ा की होगी कांटे की टक्कर, किसकी होती जीत?

बिग बॉस 17 के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग रविवार दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास बंद हो गई है। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स सामने आई है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को वोटिंग के हिसाब से रैंक दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले की वोटिंग में मुनव्वर फारूकी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और दूसरे नंबर पर अभिषेक कुमार चल रहे हैं। वहीं, अंकिता लोखंडे टॉप 3 से बाहर चल रही हैं, लेकिन विनर के ऐलान से पहले मेकर्स बड़ा खेल खेलने वाले हैं, जिससे रिजल्ट बदल सकता है। शो में विनर के ऐलान से पहले मेकर्स टॉप 2 कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग लाइन्स कुछ मिनट के लिए खोलने वाले हैं। इन कुछ मिनटों के लिए फैंस को एक बार फिर टॉप 2 कंटेस्टेंट के लिए वोट करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद ही मेकर्स विनर के नाम का ऐलान करेंगे। दावा है कि इस वोटिंग लाइन्स के बाद विनर का नाम पलट सकता है। अगर ऐसा होता है तो मुनव्वर फारूकी के हाथ से ट्रॉफी खिसक सकती है।

