Bigg Boss 17 Vicky Jain Bhabhi On Ankita Lokhande Defeat: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 की ट्रॉफी को मुनव्वर फारूकी ने अपने नाम कर लिया है। मुनव्वर की जीत ने फैंस से लेकर सेलेब्स तक को खुश कर दिया, लेकिन अंकिता लोखंडे की रैंकिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया। अंकिता लोखंडे ट्रॉफी की रेस से काफी पहले बाहर हो गईं। फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अंकिता टॉप 2 में जगह जरूर बना लेंगी, लेकिन वह टॉप 3 से पहले ही बाहर हो गईं। इस वजह से हर कोई हैरान है। वहीं, अब अंकिता लोखंडे की हार पर उनकी जेठानी रेशू जैन ने भी अपना रिएक्शन दिया है। Also Read - Bigg Boss 17 Winner: सलमान खान के लिए मुन्नवर फारूकी ने लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट, कहा, 'बड़े भाई आपकी...'

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का ग्रैंड फिनाले के बाद अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने पैपराजी को फुल इग्नोर किया। उन्होंने मीडिया के कुछ खास बातचीत नहीं की और वह सीधा अपने घर गईं, लेकिन अंकिता लोखंडे की जेठानी ने अपना रिएक्शन जरूर दिया। उन्होंने घर जाने से पहले पैपराजी से बात करते हुए बताया कि वह काफी ज्यादा हैरान हैं। विक्की जैन की भाभी ने पैपराजी से बात करते हुए कहा, 'मुझे अभी भी लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड अंकिता को ही रहना चाहिए थे। मुझे ये लगा था कि फर्स्ट और सेकंड अंकिता ही आएंगी, लेकिन यह बहुत गलत हुआ है।' अंकिता लोखंडे की जगह टॉप 3 में अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी के साथ मन्नारा चोपड़ा ने जगह बनाई थीं, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मन्नारा ने भी बहुत अच्छा काम खेला है।' Also Read - बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीतने के बाद खुशी से झूम उठे मुनव्वर फारूकी, वायरल हुई एक-एक तस्वीर

देखें वीडियो

#VickyBhaiya bhabhi says, This is WRONG. #AnkitaLokhande should have been in 1st or 2nd position. #BiggBoss17 pic.twitter.com/4lyvNwtp52

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) January 28, 2024