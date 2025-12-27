तान्या मित्तल की फैक्ट्री में बनाया जाता है ये प्रोडक्ट, वीडियो देख हैरान रह गए लोग...

Tanya Mittal Factory Video: तान्या मित्तल ने अपनी फैक्ट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने दिखाया है कि उनकी फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) का हिस्सा रहीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को काफी लोकप्रियता मिली है. शो के खत्म हो जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है और वह लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं. तान्या मित्तल जब शो में थीं तो उनकी अमीरी और बिजनेस के किस्से रोजाना खबरें बनते थे. वहीं, लोगों का कहना था कि वह झूठ बोलती हैं. अब तान्या मित्तल शो से बाहर आ गई हैं और उन्होंने अपनी फैक्ट्री का वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उनकी फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है.

तान्या मित्तल ने शेयर किया वीडियो

शो 'बिग बॉस 19' से वापस आने के बाद तान्या मित्तल इंटरव्यू दे रही हैं और लोगों के बीच लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं. अब उन्होंने 'न्यूज पिंच' के साथ बात की है और अपनी फैक्ट्री की विजिट भी करवाई है. तान्या मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपनी फैक्ट्री के अंदर जाती हैं. इसके साथ वीडियो में दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनता है. दरअसल, तान्या मित्तल फार्मा कंपनी चलती हैं और उनकी फैक्ट्री कंडोम बनाती है. वीडियो में उनकी फैक्ट्री में बन रहे प्रोडक्ट की प्रोसेस दिखाई है. तान्या मित्तल से पूछा गया कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस करने का फैसला करना काफी बोल्ड है क्योंकि इस बारे में लोग बात करने से भी बचते हैं. इस पर वह हां में जवाब देती हैं.

मालती चाहर ने तान्या मित्तल को लेकर किया था ये दावा

गौरतलब है कि तान्या मित्तल जब 'बिग बॉस 19' में थीं तो साथी कंटेस्टेंट मालती चाहर ने दावा किया था कि वह सेक्स टॉय का बिजनेस करती हैं. इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. हालांकि, तान्या मित्तल ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था. अब फाइनली उन्होंने अपनी फैक्ट्री की विजिट करवाई और लोगों को वीडियो में दिखा दिया है कि उनकी फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनता है और वह किस का बिजनेस करती हैं. बताते चलें कि तान्या मित्तल अपनी अमीरी को लेकर बयान को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हुई हैं. हालांकि, उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा. शो से बाहर आने के बाद ना सिर्फ उन्होंने अपनी फैक्ट्री दिखाई बल्कि अपने घर की झलक भी लोगों को दिखाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

