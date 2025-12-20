ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bigg Boss
  • Bigg Boss 19: मांगने वाली बच्ची ने मीडिया के सामने उड़ाई Tanya Mittal की धज्जियां, निकाली रुपए पैसे ...

Bigg Boss 19: मांगने वाली बच्ची ने मीडिया के सामने उड़ाई Tanya Mittal की धज्जियां, निकाली रुपए पैसे की अकड़

Poor Girl bitter reply to Bigg Bos 19 Fame Tanya Mittal: सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तान्या मित्तल को एक लड़की पैसे लौटाती नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है?

By: Shivani Duksh  |  Published: December 20, 2025 2:03 PM IST

Bigg Boss 19: मांगने वाली बच्ची ने मीडिया के सामने उड़ाई Tanya Mittal की धज्जियां, निकाली रुपए पैसे की अकड़

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) स्टार तान्या मित्तल (Tanya Mittal) लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. जहां एक तरफ गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), अमाल मलिक (Amal Malik), फरहाना (Farhana Bhat) और प्रणीत मोरे (Pranit More) अब अपने अपने घर पर मजे कर रहे हैं. वहीं तान्या मित्तल अब भी लाइमलाइट बटोरने में लगी हुई हैं. कुछ समय पहले ही तान्या मित्तल को मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया. जिसके बाद से ही तान्या मित्तल की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में तान्या मित्तल एक लड़की को भीख देती नजर आ रही हैं. हालांकि मौका मिलते ही इस लड़की ने तान्या मित्तल की बेइज्जती कर दी. दरअसल मौका मिलते ही तान्या मित्तल ने मीडिया के आगे पोज देने शुरू कर दिए. इस दौरान तान्या मित्तल ने अपनी कार में बैठने की कोशिश की. यहां पर तान्या मित्तल के पास एक बच्ची आई. कैमरे के आगे इस लड़की ने तान्या मित्तल से कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगे. बदले में तान्या मित्तल ने भी सबके सामने इस बच्ची को 500 रुपए का नोट थम दिया. ऐसा होते ही इस बच्ची ने तान्या मित्तल से कहा कि इतने में तो कपड़े नहीं आने वाले.

Also Read
'झूठ के पाप धोने...', Bigg Boss 19 के बाद प्रेमांनद जी महाराज के चरणों में पहुंचीं Tanya Mittal, हुईं भयंकर ट्रोल

तान्या मित्तल को लगा सदमा

इस लड़की की बात सुनकर तान्या मित्तल को सदमा लग गया. ऐसे में तान्या मित्तल ने पूछा कि कपड़े कितने रुपए में आने वाले हैं. बदले में लड़की ने कहा कि भगवान आपको खुश रखे. अब तान्या मित्तल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रहा है. लोग कह रहे हैं कि इस बच्ची ने अनजाने में ही सही लेकिन तान्या मित्तल की बेइज्जती कर दी है. लोग सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल की खूब मजाक बना रहे हैं. लोगों का कहना है कि करोड़ों में खेलने वाली तान्या मित्तल को अब 500 रुपए देने में भी डर लग रहा है. तान्या मित्तल को पता होना चाहिए कि आज के समय में 500 रुपए में कुछ भी नहीं आता है.

Also Read
TV TRP: पूरा सीजन रहा तबाह... जाते जाते कैसे सातवें आसमान पर पहुंची Bigg Boss 19 की रेटिंग, ये हैं 7 कारण

TRENDING NOW

उड़ रही है तान्या मित्तल की खिल्ली

इस वीडियो की वजह से तान्या मित्तल एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं. अब ये तो हरल कोई जानता है कि तान्या मित्तल रुपए पैसे की वजह से कितना ट्रोल हो चुकी हैं. तान्या मित्तल की मानें तो वो तो अंबानी को भी खरीद सकती हैं. यही वजह है जो बिग बॉस 19 के पहले ही दिन से तान्या मित्तल लोगों के निशाने पर हैं. अब ये वीडियो आने के बाद लोगों को एक बार फिर से तान्या मित्तल का पुराना अंदाज याद आ गया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bigg Bos 19 Entertainment News Tanya Mittal Tv Gossip