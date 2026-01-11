ENG हिन्दी
Bigg Boss 19: दुबई में शोऑफ करने के बाद अपना बर्थडे मनाने निकलीं Tanya Mittal, पानी की तरह बहाया पैसा

Tanya Mittal celebrates her birthday: सोशल मीडिया पर बिग बॉस स्टार तान्या मित्तल ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है. आज तान्या मित्तल अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर तान्या मित्तल ने जमकर पैसे बहाए हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 11, 2026 12:35 PM IST

सलमान खान (Salman Khan) के रिएलटी शो बिग बॉस 19(Bigg Boss 19) खत्म हो गया है. हालांकि खत्म होने के बाद भी बिग बॉस 19 के सितारे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हाल ही में बिग बॉस 19 के सितारे सक्सेज पार्टी का जश्न मनाने के लिए दुबई पहुंचे थे. इस दौरान तान्या मित्तल ने अपनी चमचमाती कार में धमाकेदार एंट्री की थी. जिसे बाद प्रेइवेट जेट और प्लेन में घूमती दिखीं. सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल ने दावा किया कि अभी पिक्चर बाकी है. यानी साफ है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद तान्या मित्तल लोगों को बता रही हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही थीं. इसी बीच तान्या मित्तल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है, हाल ही में तान्या मित्तल ने फैंस के साथ एक और वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में तान्या मित्तल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में तान्या मित्तल अपना बर्थडे केक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. तान्या मित्तल के सामने तीन चीयर लीडर्स डांस कर रही हैं. इसके अलावा तान्या मित्तल की टेबल पर ढ़ेर सारा खाना रखा नजर आ रहा है.

तान्या मित्तल से फैंस कह रहे हैं ये बात

वीडियो में तान्या मित्तल ग्रीन कलर की साड़ी पहने दिख रही हैं. जिसके साथ तान्या मित्तल ने शानदार नेकपीस पहना है. तान्या मित्तल ने इस वीडियो में जमकर पोज दिए. तान्या मित्तल को देखकर साप पता चल रहा है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर काफी रुपए फूंक दिए हैं. फैंस भी तान्या मित्तल की ये अमीरी देखकर चौंक गए हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए तान्या मित्तल ने खुद को जन्मदिन की बधाई दी है. तान्या मित्तल ने लिखा, हैप्पी बर्थडे टू मी... तान्या मित्तल की ये वीडियो सामने आते ही उनके फैंस ने उको बधाई देनी शुरू कर दी है. लोग तान्या मित्तल को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं. वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि तान्या मित्तल ने ये वीडियो शेयर करके अपने हेटर्स की बोलती बंद कर दी है.

खुद को साबित करने में जुटी हुईं हैं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल बिग बॉस के घर से आने के बाद से ही लोगों को अपनी अमीरी दिखा रही हैं. अपने घर पर मीडिया को बुलाकर तान्या मित्तल ने नाराजगी जाहिर की थी. इस दौरान तान्या मित्तल के परिवार ने भी बताया था कि वो कितने अमीर हैं. मीडिया से बात करने के बाद तान्या मित्तल लगातार घूम रही हैं और अपने फैंस को अपनी अमीरी दिखा रही हैं.

