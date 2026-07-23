Bigg Boss 20 Promo: लॉकअप 2 (Lock Upp 2) और अलायंस जैसे रिएलिटी शोज इस समय सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं. इस शोज में हो रहे ड्रामे लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. ऐसे में भला बिग बॉस कैसे पीछे रह सकता है. बीते ही दिन हमने आपको बताया था कि 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) टीवी पर दस्तक देने को है. बताया जा रहा है कि नवंबर में 'बिग बॉस 20' के लिए सलमान खान टीवी पर बड़ा धमाका करेंगे. इसी बीच 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने फैंस को एक जोरदार झटका दे डाला है. कुछ समय पहले ही 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने शो के लोगो के पर्दा हटा दिया है. अपने लेटेस्ट प्रोमो में 'बिग बॉस 20' की आंख का डिजाइन डिस्क्लोज कर दिया गया है. हर बार की तरह इस बार भी 'बिग बॉस 20' की आंख के डिजाइन को यूनीक बनाने की कोशिश की गई है. इसी के साथ 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि नए सीजन के आने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस के मेकर्स एक बड़ा रिस्क लेने वाले हैं. बिग बॉस हिंदी के साथ-साथ 5 और भी भाषाओं में इस शो को रिलीज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि फैंस एक ही समय में एक साथ 6 तरह के बिग बॉस देख पाएंगे.
लॉकअप 2 और अलायंस जैसे रिएलिटी शोज को पटखनी देने के लिए मेकर्स ने ये शानदार प्लान बनाया है. आपको बता दें इस बार बिग बॉस हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला में भी रिलीज होगा. तगड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने ये ऐलान किया है. सलमान खान हिंदी, विजय सेतूपति बिग बॉस के तमिल, नागार्जुन तेलुगू बिग बॉस, किच्चा सुदीप कन्नड़, मोहनलाल मलयालम और सौरव गांगुली बांग्ला बिग बॉस की कमान संभालने वाले हैं.
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अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि सलमान खान जल्द ही बिग बॉस के नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने वाले हैं. ऐसे में फैंस भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिग बॉस 20 में कौन से सितारे नजर आने वाले हैं. फैंस ने अभी से बिग बॉस के मेकर्स पर नजरें रखनी शुरू कर दी हैं. हालांकि लोगों का अब भी कहना है कि बिग बॉस के मेकर्स बायस्ड हैं और विनर पहले से ही फिक्स्ड होता है. इसी वजह से कुछ लोग बिग बॉस के मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं. एंटरटेनमेंटकी खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…