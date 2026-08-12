Bigg Boss 20 में अपने पति के साथ धमाकेदार एंट्री मारेगी गोपी बहू

Gopi Bahu to enter Bigg Boss 20: सलमान खान (Salman Khan) 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के जरिए टीवी पर बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं. मेकर्स एक के बाद एक बिग बॉस के प्रोमोज फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं. फैंस भी 'बिग बॉस 20' से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में अब 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाले सितारों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 20 में टीवी की गोपी बहू की एंट्री होने वाली है. जी हां, सही सुना आपने, टीवी अदाकारा जिया मानेक अपने पति वरुण जैन के साथ 'बिग बॉस 20' में एंट्री करने वाली हैं. खबरों की मानें तो मेकर्स ने 'बिग बॉस 20' के लिए जिया मानेक और वरुण जैन को अप्रोच किया है. अगर सब ठीक रहा तो जिया मानेक और वरुण जैन बिग बॉस के घर में नजर आएंगे, इस खबर ने जिया मानेक और वरुण जैन के फैंस का दिल खुश कर दिया है.
अब ये तो हर कोई जानता है कि जिया मानेक ने साथ निभाना साथिया में गोपी बहू बनकर बवाल मचा दिया था. ये वही शो है जिसमें गोपी बहू ने नादानी में अपने पति का लैपटॉप धो डाला है. जब ये बात अहम को पता चली थी तो उसके होश ही उड़ गए थे. इस एक हरकत की वजह से गोपी बहू रातों-रात सोशल मीडिया पर छा गई थी. हाल ये है कि लोग आज भी गोपी बहू की इस हरकत को भूला नहीं पाए हैं. यही वजह है जो सलमान खान के शो में गोपी बहू को देखने के लिए फैंस उतावले हो रहे हैं.
जिया मानेक ने शादी से पहले ही टीवी से दूरी बना ली थी. जिया मानेक आखिरी बार साथ निभाना साथिया के स्पिन-ऑफ में नजर आई थीं. जहां पर गोपी बहू का एक अलग ही अवतार देखने को मिला था. ऐसे में जिया मानेक को लोगों ने जरा सा भी पसंद नहीं किया. कुछ महीनों में ही जिया मानेक के शो पर ताला लग गया था. जिसके बाद जिया मानेक अचानक ही गायब हो गईं. अब दावा किया जा रहा है कि जिया मानेक की बिग बॉस में एंट्री हो सकती है, लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिया मानेक का बिग बॉस के असली रूप देखने को मिलेगा. लोगों के मन में आज भी जिया मानेक को लेकर गोपी बहू वाली इमेज बनी हुई है.