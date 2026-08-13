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Bigg Boss 20: अपने एक्स और पति के साथ एक छत के नीचे रहेगी ये एक्ट्रेस, सलमान के शो में होगा खूब कोहराम

This TV Actress to enter in Bigg Boss 20 with Husband and EX: खबर है कि इस बार बिग बॉस 20 में एक हसीना की एंट्री होने वाली है. दावा किया जा रहा है कि ये अदाकारा अपने पति और एक्स के साथ सलमान खान के शो में आएगी.

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By: Shivani Duksh | Published: August 13, 2026 11:01 AM IST
Bigg Boss 20: अपने एक्स और पति के साथ एक छत के नीचे रहेगी ये एक्ट्रेस, सलमान के शो में होगा खूब कोहराम

Bigg Boss 20

This TV actress to enter Bigg Boss 20 with husband and EX: सलमान खान (Salman Khan) जल्द ही 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के साथ टीवी पर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. बिग बॉस 20 के मेकर्स एक के बाद एक प्रोमोज शेयर कर रहे हैं. सलमान खान भी बिग बॉस 20 के राजों से पर्दा हटा रहे हैं. इसी बीच एक और हसीा का नाम बिग बॉस 20 से जुड़ गया है खबर है कि बिग बॉस 20 में ये हसीना अपने एक्स और पति के साथ जाने वाली है. यहां मजेदार बात ये है कि इस हसीना ने कुछ समय पहले ही शाद की है, यहां हम बात कर रहे हैं टीवी की माया जेनिफर विंगेट के बारे में... जो कि अपने पति के साथ बिग बॉस 20 में एंट्री कर सकती हैं. बिग बॉस 20 के एक फैन पेज ने ये दावा किया है.

जेनिफर विंगेट का क्या होगा फैसला?

बताया तो ये भी जा रहा है कि जेनिफर विंगेट, विलियम के साथ साथ सलमान खान के शो बिग बॉस 20 के मेकर्स ने उनके एक्स करण सिंह ग्रोवर को भी ऑफर भेजा है. अगर सब ठीक रहा तो बिग बॉस 20 में जेनिफर विंगेट अपने पति के साथ-साथ एक्स का भी सामना करने वाली हैं. इस खबर ने बिग बॉस 20 के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. हालांकि अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई गई है. कहा तो ये भी जा रहा है कि बिग बॉस 20 में जेनिफर विंगेट नहीं आएंगी. वजह साफ है कि वो शादी के बाद अपने एक्स और पति के बीच नहीं पिसना चाहेंगी.

जब करण सिंह ग्रोवर ने तोड़ा जेनिफर विंगेट का दिल

बिपाशा बसु से मिलते ही करण सिंह ग्रोवर ये बात भूल गए थे कि जेनिफर विंगेट उनकी पत्नी हैं. जल्द ही जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के बीच अनबन की खबरें आने लगीं. दावा किया जाने लगा कि जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर एक-दूसरे से अलग होने वाले हैं. इसी बीच जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के तलाक की खबर सामने आई. जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के तलाक की खबर ने फैंस को सदमा दे दिया था. एक समय था जब जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की जोड़ी टीवी पर राज करती थी. जेनिफर विंगेट से अलग होते ही करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा बसु के साथ शादी कर डाली थी. हालांकि आगे बढ़ने में जेनिफर विंगेट ने बहुत लंबा समय लिया.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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