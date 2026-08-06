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अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल हुआ ये एक्टर, अब होगी Bigg Boss 20 में धमाकेदार एंट्री?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Star in Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 का प्रोमो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, इसी बीच खबर आ रही है कि सलमान खान के शो में एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 6, 2026 2:39 PM IST
अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल हुआ ये एक्टर, अब होगी Bigg Boss 20 में धमाकेदार एंट्री?

अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल हुआ ये एक्टर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Star in Bigg Boss 20: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप 2 का खुमार अब लोगों के सिर से उतर चुका है. ऐसे में अब सलमान खान (Salman Khan) ने फैंस का मनोरंजन करने की तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही मेकर्स ने 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का एक और प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर डाला है. इस प्रोमो में सलमान खान घर की झलक फैंस को दिखाते नजर आ रहे हैं. इसी बीच बिग बॉस 20 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा टीवी एक्टर बिग बॉस 20 में नजर आने वाला है. माना जाता है कि ये एक्टर अपी ही ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में पागल है और अब इसकी एंट्री बिग बॉस 20' में होने वाली है. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि अमन गांधी हैं जो कि इस समय सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के स्पिन ऑफ क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में नजर आ रहे हैं. खबर है कि अमन गांधी ने रातों-रात क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं को अलविदा कह दिया है.

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अपनी ऑनस्क्रीन बहन के प्यार में हैं अमन गांधी

बताया जा रहा है कि क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं का ये स्टार लगातार बिग बॉस के मेकर्स से बात कर रहा था. अब जाकर अमन गांदी ने क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं को बीच मझधार में छोड़ दिया है. इस खबर ने क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं के फैंस के बीच खलबली मचा दी है. लोगों को लगने लगा है कि क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं के बाद अब अमन गांधी बिग बॉस 20 में ही नजर आएंगे. अमन गांधी को सलमान खान के शो में देखने में मजा आने वाला है. अब लोग तो ये बात जानते हैं कि अमन गांधी अनपनी ही ऑन्सक्रीन बहन शगुन शर्मा को डेट कर रहे हैं.

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अमन गांधी ने जब किया अपने प्यार का ऐलान

अपने पॉडकास्ट के दौरान शगुन शर्मा से बात करते हुए ही अमन गांधी ने इस बात का खुलासा किया था. अमन गांधी और परिधि शर्मा दोनों ने ही माना था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. इस दौरान अमन गांधी ने खुलासा किया कि वो सालों से साथ हैं. जब अमन गांधी ने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को साइन किया था उस समय वो पहले से ही रिलेशनशिप में थे. हालांकि शो के किरदार की वजह से अमन गांधी ने जमाने से ये बात छिपाई.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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