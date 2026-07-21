Bigg Boss 20: मेकर्स ने खास वीडियो शेयर कर किया 'बिग बॉस 20' का ऐलान, फैंस बोले- 'जल्दी शुरू करो'

Bigg Boss 20 Announced: टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने शो को अनाउंस कर दिया है और फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.

मेकर्स ने बिग बॉस 20 का ऐलान कर दिया है,

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. बीते काफी दिनों से शो के लेकर कई खबरें आ रही थीं और फैंस को एक्साइटेड कर रही थीं. फाइनली मेकर्स ने 'बिग बॉस 20' का ऐलान कर दिया है. मेकर्स शो के लेकर तैयारियां कर रहे थे और अब एक वीडियो शेयर कर फैंस का उत्साह डबल कर दिया है. हालांकि, अभी 'बिग बॉस 20' के प्रीमियर की डेट नहीं बताई है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के शो को लेकर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए बताते हैं कि फैंस शो को लेकर क्या कमेंट कर रहे हैं.

शो 'बिग बॉस 20' का नया लोगो कर रहा आकर्षित

जियो हॉटस्टार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शो 'बिग बॉस 20' का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोगो नजर आ रहा है. इस बार शो के लोगो में आंख के अंदर अलग-अलग रंग की डिजाइन देखने को मिल रही है. इसके साथ कैप्शन लिखा है, '2 दशक बाद भी... यह अभी भी सबसे आकर्षक है. बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है.' शो 'बिग बॉस 20' के लोगो की नई डिजाइन काफी पसंद की जा रही है. इसके साथ ही सलमान खान के फैंस का एक्साइमेंट लेवल डबल हो गया है. अब फैंस को इंतजार है कि जल्द से मकर्स शो की प्रीमियर डेट बता दें. एक यूजर ने लिखा है, 'जल्दी शुरू करो.' एक यूजर ने लिखा है, 'इंतजार नहीं कर सकता.' एक यूजर ने लिखा है, 'बिग बॉस 20 शुरू होने वाला है, भरोसा नहीं हो रहा है.' वहीं, तमाम यूजर्स ने अपने-अपने पसंदीदा स्टार्स को शो में लाने की रिक्वेस्ट की है.

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शो 'बिग बॉस' ने अपनाई अलग रणनीति

'बिग बॉस' के मेकर्स ने इस साल यानी 2026 में अलग ही रणनीति अपनाई है. दरअसल, मेकर्स इस बार एक साथ 6 भाषाओं के 'बिग बॉस' एक साथ ऑन एयर करने वाले हैं. इस सालमें 'बिग बॉस' के 6 वर्जन यानी हिदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला एक साथ शुरू होंगे. 'बिग बॉस' के हिंदी वर्जन को सलमान खान तो मलायलम वर्जन को मोहनलाल, कन्नड़ वर्जन को किच्चा सुदीप, तेलुगू वर्जन को नागार्जुन, तमिल वर्जन को विजय सेतुपति और बांग्ला वर्जन को सौरव गांगुली होस्ट करेंगे. बता दें कि सौरव गांगुली पहली बार 'बिग बॉस' को होस्ट करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.