क्या Lock Upp 2 और Alliance जैसे शोज की वजह से इंसिक्योरिटी के शिकार हुए Bigg Boss के मेकर्स?

Bigg Boss 20 Makers are afraid of Lock Upp 2 and Alliance: कलर्स टीवी ने 'बिग बॉस 20' को लेकर हाल ही में बड़ा ऐलान कर दिया है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि इस शो के मेकर्स लॉकअप 2 और एलायंस जैसे शोज से घबरा गए हैं. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है.

Bigg Boss 20 Makres are afraid of Lock Upp 2 and Alliance : नेटफ्लिक्स के लॉकअप 2 (Lock Upp 2) और एलायंस (Alliance) जैसे रिएलिटी शोज इस समय बवाल मचा रख है. सोशल मीडिया पर हर कोई इन दोनों शोज के बारे में ही बात कर रहा है. इन शोज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब इन दोनों सोज के क्रेज के बीच 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का ऐलान कर दिया गया था. मेकर्स ने अचानक ही दावा कर दिया था कि वो इस बार एक साथ बिग बॉस के 6 सीजन्स लेकर आने वाले हैं. इस खबर की बनकर लगते ही फैंस के बीच खलबली मचने लगी थी. लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिग बॉस के मेकर्स के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा जिसकी वजह से एक साथ 6 सीजन्स का ऐलान कर दिया गया था. खुद सलमान हिंदी बिग बॉस की कमान संभालने वाले हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कानाफूसी शुरू हो चुकी है. दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 20 के मेकर्स इंसिक्योर हो रहे हैं.

बिग बॉस की सत्ता पर मंडरा रहा है खतरा

जी हां, सही सुना आपने... बिग बॉस के मेकर्स इंसिक्योर हो रहे हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि एक जमाना था जब बिग बॉस टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो था. लोग बिग बॉस को देखने के लिए सालभर इंतजार किया करते थे. स्प्रिट्सविला जैसे शोज भी कभी बिग बॉस की जगह नहीं ले पाए. हालांकि समय बदला और नए-नए रिएलिटी शोज ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी. आज के समय में 'बिग बॉस' के जैसे और भी कई रिएलिटी शोज दस्तक दे चुके हैं. ऐसे में थोड़ा डरना तो बनता ही है.

कॉन्ट्रोवर्सी के साथ खेलने लगे हैं बाकी रिएलिटी शोज

पहले केवल बिग बॉस के घर में ही लोगों के राज खोले जाते थे. आज तो हर शो में सितारों की पर्सनल लाइफ को खोलकर रख दिया गया था. लॉकअप 2 और एलायंस इस बात का सबूत है. लॉकअप 2 और एलायंस में इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है कि फैंस बिग बॉस को तो भूल ही चुके हैं. अब अपनी जान बचानी है तो बिग बॉस के मेकर्स को कोई न कोई दांव तो खेलना ही होगा. यही वजह है जो एक साथ 6 सीज बिग बॉस में दस्तक देने वाले हैं. आपकी जानकरी के लिए बता दें कि सलमान खान हिंदी, विजय सेतूपति तमिल, नागार्जुन तेलुगू, किच्चा सुदीप कन्नड़, मोहनलाल मलयालम और सौरव गांगुली बांग्ला बिग बॉस की कमान संभालने वाले हैं.