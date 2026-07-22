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Bigg Boss 20: तो इस दिन से TV दबंगई दिखाएंगे Salman Khan, Anupama और तुलसी की होगी छुट्टी

Bigg Boss 20 Premiere Date: खबर आ रही है कि कलर्स टीवी ने 'बिग बॉस 20' को हिट बनाने की पूरी तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही 'बिग बॉस 20' के प्रीमियर को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 22, 2026 1:22 PM IST
Bigg Boss 20: तो इस दिन से TV दबंगई दिखाएंगे Salman Khan, Anupama और तुलसी की होगी छुट्टी

Bigg Boss 20: तो इस दिन से TV दबंगई दिखाएंगे Salman Khan

Bigg Boss 20 Premiere Date: इस समय लॉकअप 2 (Lock Upp 2) और अलायंस जैसे रिएलिटी शोज ने ओटीटी पर बवाल मचा रखा है. हर कोई जानना चाहता है कि इन दोनों शोज में आखिर क्या चल रहा है. यही वजह है कि अब बिग बॉस ने भी वापसी की तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि एक साथ 6 बिग बॉस के सीजन्स टीवी पर दस्तक देंगे. अलग अलग भाषाओं में बिग बॉस फैंस का एक साथ मनोरंजन करने वाला है. इस खबर ने बिग बॉस के फैंस का दिल खुश कर दिया है. इसी बीच बिग बॉस 20 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के प्रीमियर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस बार बिग बॉस 20 सितंबर 2026 को टीवी पर दस्तक देगा, इस बार भी सलमान खान बिग बॉस 20 की होस्टिंग की कमान थामने वाले हैं. बिग बॉस 20 के लिए इस बार भी मेकर्स ने सलमान खान का नाम फाइनल किया है. हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला बिग बॉस भी टीवी पर दस्तक देगा.

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बिग बॉस के फैंस को मिलेगा कौन का सरप्राइज

जाने-माने एक्टर विजय सेतूपति बिग बॉस के तमिल वर्जन को होस्ट करने वाले हैं. नागार्जुन तेलुगू बिग बॉस, किच्चा सुदीप कन्नड़ बिग बॉस को होस्ट करेंगे. वहीं मोहनलाल मलयालम बिग बॉस की कमान संभालने वाले हैं. इसके अलावा सौरव गांगुली बांग्ला बिग बॉस में धमाल मचाएंगे. कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के मेकर्स ने इस बार टीआरपी पर धमाल मचाने की पूरी तैयारी कर रखी है. तगड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने इतना बड़ा रिस्क लिया है.

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बिग बॉस के मेकर्स को लग रहा है डर?

बिग बॉस 19 के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद मेकर्स के बीच डर का माहौल तो है. इसी बीच लॉकअप 2 और एलायंस जैसे शोज ने ओटीटी पर कब्जा कर लिया है. ऐसे में बिग बॉस के लिए मुश्किल बढ़ चुकी है. अब तो फैंस का भी कहना है कि बिग बॉस को अपनी जान बचाने के लिए मेहनत करनी होगी. लोग बिग बॉस 20 से ज्यादा लॉकअप 2 और एलायंस के बारे में बात कर रहे हैं. लॉकअप 2 और एलायंस में चल रही कॉन्ट्रोवर्सी लोगों को पसंद आ रही है. ऐसे में अब बिग बॉस के मेकर्स को हर कदम फूंक फूंककर रखने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया तो लॉकअप 2 और एलायंस के आगे ये शोज टिक ही नहीं पाएंगे. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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