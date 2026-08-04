google-preferred

Bigg Boss 20 Premiere Date: नए प्रोमो में 'बिग बॉस 20' की प्रीमियर डेट आउट, 'तथास्तु' बोलते ही पलटेगी घरवालों की किस्मत?

Bigg Boss 20: सलमान खान के होस्ट वाले शो 'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो रिलीज हो गया है. शो की थीम के साथ इसकी प्रीमियर डेट का भी खुलासा कर दिया है. तो चलिए इस बार मेकर्स क्या ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: August 4, 2026 2:16 PM IST
Bigg Boss 20 Premiere Date: नए प्रोमो में 'बिग बॉस 20' की प्रीमियर डेट आउट, 'तथास्तु' बोलते ही पलटेगी घरवालों की किस्मत?

'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो वीडियो रिलीज

Bigg Boss 20 Premiere Date: सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड टीवी के मोस्ट पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का दर्शकों को हर साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 'बिग बॉस' के नए सीजन यानी 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें शो के प्रीमियर डेट का खुलासा हो गया है. शो का नया प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इस बार मेकर्स दर्शकों के लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. प्रोमो वीडियो को देखकर लगता है कि, इस बार मेकर्स ने 20वें सीजन के साथ इतिहास रचने की तैयारी कर ली है.

क्या Lock Upp 2 और Alliance जैसे शोज की वजह से इंसिक्योरिटी के शिकार हुए Bigg Boss के मेकर्स?
Also Read

क्या Lock Upp 2 और Alliance जैसे शोज की वजह से इंसिक्योरिटी के शिकार हुए Bigg Boss के मेकर्स?

क्या है इस बार की थीम?

'बिग बॉस 20' के नए धमाकेदार प्रोमो वीडियो (Bigg Boss 20 Promo Video) में सिर्फ शो की थीम का ही नहीं बल्कि इसके प्रीमियर डेट का भी खुलासा हो गया है. प्रोमो की शुरुआत सलमान खान के साथ होती है जो एक घोड़ा लेकर चल रहे होते हैं. वीडियो में एक्टर को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'जो करण अर्जुन में हुआ था वो अब बिग बॉस में दोबारा होगा. तथास्तु...' सलमान खान के इस डायलॉग से तो ये साफ हो गया है कि, इसकी थीम इस बार 'करण अर्जुन' पर आधारित होगी और जो बहुत ही ज्यादा धमाल मचाने वाला है. हालांकि, इस बार शो में एक सरप्राइज भी छुपा हुआ नजर रहा है.

Bigg Boss 20 में होगी सुनील पाल और गीता बसरा की एंट्री, Salman Khan के शो में मचेगा धमाल?
Also Read

Bigg Boss 20 में होगी सुनील पाल और गीता बसरा की एंट्री, Salman Khan के शो में मचेगा धमाल?

प्रोमो में देखने को मिला ये ट्विस्ट

दरअसल, कलर्स टीवी ने इंस्टाग्राम पर इस नए प्रोमो वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'एक से भले दो' और सलमान खान ने भी 'करण अर्जुन' का नाम लिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि, इस बार शो में या तो दो होस्ट होंगे या फिर कंटेस्टेंट्स पेयर्स में आएंगे. हालांकि, मेकर्स क्या नया ट्विस्ट ला रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

View this post on Instagram

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

कब से प्रीमियर होगा Bigg Boss 20?

कलर्स टीवी द्वारा जारी किए गए सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के प्रोमो वीडियो के साथ इसकी प्रीमियर डेट का भी खुलासा हो गया है. बता दें कि, शो अगले महीने यानी 6 सितंबर 2026 से प्रीमियर होगा और इस बार इसकी टैग लाइन 'तथास्तु' है. शो के प्रोमो वीडियो को देखते ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. अब सवाल यह उठता है कि, जिस शो में घरवालों की किस्मत हर पल बदलती हो, वहां 'तथास्तु' का वरदान या अभिशाप किसके हक में काम करेगा?

नेटिजन्स कर रहे ये मांग

'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो वीडियो के सामने आने के बात यूजर्स इसपर रिएक्ट कर रहे हैं और वो शो में बतौर कंटेस्टेंट्स योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक शो के प्रोमो के अलावा इसके कंटेस्टेंट्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

Tags:

Up Next

'मेरी शक्ल का गलत इस्तेमाल...' डीपफेक पर मृणाल ठाकुर का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर सरेआम लगाई सबकी क्लास

Next Story

'मेरी शक्ल का गलत इस्तेमाल...' डीपफेक पर मृणाल ठाकुर का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर सरेआम लगाई सबकी क्लास