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Bigg Boss 20 Promo: 'क्या है ये एक वरदान...' Salman Khan ने फैंस को दिखाई घर की पहली झलक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Salman Khan Bigg Boss 20 Promo: कुछ देर पहले ही बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो रिलीज कर दिया है. प्रोमो में सलमान खान बहुत ही गोलमोल बातें करते नजर आ रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: August 6, 2026 12:51 PM IST
Bigg Boss 20 Promo: 'क्या है ये एक वरदान...' Salman Khan ने फैंस को दिखाई घर की पहली झलक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Bigg Boss Promo

Salman Khan Bigg Boss 20 Promo: नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो लॉकअप अब खत्म हो चुका है. ऐसे में कलर्स टीवी ने फैंस का मनोरंजन करने की तैयारी कर ली है. कुछ समय से लगातार दबंग सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) को लेकर खबरें आ रही हैं. सलमान खान ने भी बिग बॉस 20 को लेकर बड़े हिंट दिए थे. इसी बीच 'बिग बॉस 20' का एक और प्रोमो सामने आ चुका है. इस प्रोमो में सलमान खान ने एक बार फिर से धमाकेदार वापसी की है. इस बार सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के घर की एक झलक दिखाकर हंगामा मचा दिया है. इस दौरान सलमान खान ने एक बड़ा खुलासा किया. सलमान खान ने बताया कि 'बिग बॉस 20' में इस बार सभी घरवालों को एक तथास्तु मिलने वाला है. सलमान खान की बातें सुनकर अब 'बिग बॉस 20' के फैंस काफी कंफ्यूज हो गए हैं. फैंस को समझ नहीं आ रहा है कि ये तथास्तु आखिर क्या बला है.

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क्या है सलमान खान के तथास्तु का मतलब?

कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तथास्तु 'बिग बॉस 20' के घर में कंटेस्टेंट्स की एक मुराद पूरी कर देगा. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. हालांकि 'बिग बॉस 20' में सलमान खान को देखकर एक बार फिर से फैंस के बीच खलबली मच गई है. वैसे भी सलमान खान ऐलान कर चुके हैं कि 6 सितंबर से वो टीवी पर वापसी करने वाले हैं. इस बार 'बिग बॉस 20' का कनेक्शन करण और अर्जुन से होने वाला है. फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि 'बिग बॉस 20' का कनेक्शन करण अर्जुन से कैसे किया जाएगा. यही वजह है जो 'बिग बॉस 20' को लेकर फैंस के बीच उत्साह बना हुआ है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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