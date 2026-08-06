Salman Khan Bigg Boss 20 Promo: नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो लॉकअप अब खत्म हो चुका है. ऐसे में कलर्स टीवी ने फैंस का मनोरंजन करने की तैयारी कर ली है. कुछ समय से लगातार दबंग सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) को लेकर खबरें आ रही हैं. सलमान खान ने भी बिग बॉस 20 को लेकर बड़े हिंट दिए थे. इसी बीच 'बिग बॉस 20' का एक और प्रोमो सामने आ चुका है. इस प्रोमो में सलमान खान ने एक बार फिर से धमाकेदार वापसी की है. इस बार सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के घर की एक झलक दिखाकर हंगामा मचा दिया है. इस दौरान सलमान खान ने एक बड़ा खुलासा किया. सलमान खान ने बताया कि 'बिग बॉस 20' में इस बार सभी घरवालों को एक तथास्तु मिलने वाला है. सलमान खान की बातें सुनकर अब 'बिग बॉस 20' के फैंस काफी कंफ्यूज हो गए हैं. फैंस को समझ नहीं आ रहा है कि ये तथास्तु आखिर क्या बला है.
कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तथास्तु 'बिग बॉस 20' के घर में कंटेस्टेंट्स की एक मुराद पूरी कर देगा. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. हालांकि 'बिग बॉस 20' में सलमान खान को देखकर एक बार फिर से फैंस के बीच खलबली मच गई है. वैसे भी सलमान खान ऐलान कर चुके हैं कि 6 सितंबर से वो टीवी पर वापसी करने वाले हैं. इस बार 'बिग बॉस 20' का कनेक्शन करण और अर्जुन से होने वाला है. फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि 'बिग बॉस 20' का कनेक्शन करण अर्जुन से कैसे किया जाएगा. यही वजह है जो 'बिग बॉस 20' को लेकर फैंस के बीच उत्साह बना हुआ है.