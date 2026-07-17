Bigg Boss 20: तो इस दिन से TV पर धमाका करने लौट रहे हैं Salman Khan

Bigg Boss 20 Salman Khan show expected to premiere: आज के समय में ओटीटी को टीवी से ज्यादा भाव मिल रहा है. यही वजह है कि रिएलिटी शोज ने ओटीटी पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है. इस समय भी 'लॉकअप 2' और 'अलायंस' जैसे रिएलिटी शो ओटीटी पर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. ऐसे में फैंस भी बिग बॉस जैसे शोज को भुलाने लगे हैं. 'लॉकअप 2' और 'अलायंस' के आने के बाद सोशल मीडिया पर दवा किया जाने लगा था कि अब बिग बॉस के वर्चस्व पर खतरा मंडरा रहा है. इस बात की भनक लगते ही मेकर्स ने बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) को लाने की तैयारी कर ली है. खबर है कि मेकर्स जल्द ही बिग बॉस का नया सीजन लॉन्च करने वाले हैं. जी हां, सही सुना आपने… रिपोर्ट्स की मानें तो इस समय बिग बॉस 20 की जोर-शोर से तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि बिग बॉस 20 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है. इसके अलावा, ज्यादा देर हुई तो बिग बॉस नवंबर के पहले हफ्ते में टीवी पर दस्तक देगा.
बताया जा रहा है कि इस समय बिग बॉस के मेकर्स सलमान खान से बात कर रहे हैं. अगर सब ठीक रहा तो सलमान खान (Salman Khan) ही बिग बॉस 20 के होस्ट बनने वाले हैं. हालांकि अब तक भी मेकर्स ने बिग बॉस 20 को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि इस खबर ने भी बिग बॉस 20 के फैंस को खुश कर दिया है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब लोग बिग बॉस को बोरिंग बताने लगे थे. लोग कह रहे थे कि बिग बॉस को टक्कर देने के लिए मार्केट में और भी अच्छे रिएलिटी शोज आ चुके हैं.
भले से बिग बॉस 20 के आने में अभी समय है लेकिन शो को लेकर अभी से कानाफूसी शुरू हो चुकी है. कुछ समय पहले ही कुछ सितारों का नाम बिग बॉस 20 से जोड़ा गया था. इस लिस्ट में सैंटी शर्मा, फैसल शेख, अंजलि अरोड़ा, रिद्धिमा गुप्ता, जन्नत जुबैर, अरबाज पटेल, भाव्या सिंह, भागीरथ भट्ट, रूरु ठाकुर, उर्फी जावेद, आवेज दरबार और तुषार करवार जैसे सितारों का नाम शामिल है. हालांकि अब तक भी किसी सितारे के नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है. बिग बॉस 20 की सितारों की फाइनल लिस्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…