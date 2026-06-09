Bigg Boss 20: Salman Khan इस डेट से शुरू करेंगे 'बिग बॉस 20' की शूटिंग, रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' को काफी पसंद किया जाता है. अब इस शो के अगले सीजन यानी 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस शो को देखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, 'बिग बॉस 20' पर बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने शो के नए सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सलमान खान अपने रियलिटी शो के साथ जल्द वापसी करने वाले हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में शो की शूटिंग पर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं.