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Bigg Boss 20: Salman Khan इस डेट से शुरू करेंगे 'बिग बॉस 20' की शूटिंग, रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

Bigg Boss 20 Update: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' पर बड़ा अपडेट आया है. आइए जातने हैं कि बॉलीवुड एक्टर इस चर्चित शो की शूटिंग कब से शुरू करेंगे.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 9, 2026 8:59 PM IST
Bigg Boss 20: Salman Khan इस डेट से शुरू करेंगे 'बिग बॉस 20' की शूटिंग, रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' को काफी पसंद किया जाता है. अब इस शो के अगले सीजन यानी 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस शो को देखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. दरअसल, 'बिग बॉस 20' पर बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने शो के नए सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सलमान खान अपने रियलिटी शो के साथ जल्द वापसी करने वाले हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में शो की शूटिंग पर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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