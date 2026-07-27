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Bigg Boss 20 में होगी सुनील पाल और गीता बसरा की एंट्री, Salman Khan के शो में मचेगा धमाल?

Bigg Boss 20 Contestant: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस शो की पहली झलक सामने आ गई है. अब सलमान खान के शो के कंटेस्टेंट को लेकर खबर आई है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 27, 2026 5:15 PM IST
Bigg Boss 20 में होगी सुनील पाल और गीता बसरा की एंट्री, Salman Khan के शो में मचेगा धमाल?

रियलिटी शो बिग बॉस 20 इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है.

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) के रियलिटी शो 'बिग बॉस' का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. अब इस शो का सीजन 20 आने वाला है. सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का जबरदस्त बज बना हुआ है. बीते दिनों मेकर्स ने शो के नए सीजन का प्रोमो शेयर कर नया लोग दिखाया तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए. 'बिग बॉस 20' के ऐलान के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि इस बार कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं. इसी बीच लेटेस्ट रिपोर्ट में दो नाम सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि कॉमेडियन सुनील पाल (Sunil Pal) और एक्ट्रेस गीता बसरा (Geeta Basra) शो में नजर आ सकती हैं. आए जानते हैं कि सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' को लेकर पूरी खबर क्या है.

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शो 'बिग बॉस 20' का है जबरदस्त बज

शो 'बिग बॉस 20' को लेकर माहौल बना है. इसी बीच 'मनी कंट्रोल' ने अपनी रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया है कि एक्ट्रेस गीता बसरा और कॉमेडियन सुनील पाल कथित तौर पर शो 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं. ये दोनों स्टार्स आने वाले संभावित कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हैं. हालांकि, मेकर्स या गीता बसरा और सुनील पाल की तरफ से इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं आया है. फिलहाल, दोनों सितारों के मेकर्स उनको रियलिटी शो में देखने के लिए उतावले हो रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि शो 'बिग बॉस 20' में ये दोनों सितारे नजर आते हैं या नहीं. गौरतलब है कि मेकर्स या शो में नजर आने वाले सितारे कभी भी प्रीमियर से पहले किसी भी तरह की बात को रिवील नहीं करते हैं.

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एक साथ आएंगे 6 भाषाओं के 'बिग बॉस'

बताते चलें कि सलमान खान के शो के 19 सीजन को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब शो 'बिग बॉस 20' को लेकर मेकर्स को काफी उम्मीद हैं. इस बार मेकर्स ने खास प्लानिंग की है. दरअसल, शो के मेकर्स इस बार एक साथ 6 भाषाओं के 'बिग बॉस' एक साथ लेकर आ रहे हैं. यानी इस साल 'बिग बॉस' के 6 वर्जन यानी हिदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और बांग्ला एक साथ ऑन एयर होंगे. अब देखने वाली बात होगी कि मेकर्स का ये प्रयोग कितना सफल होता है. फिलहाल, इस खबर के आने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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