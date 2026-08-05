Lock Upp 2 के बाद Bigg Boss 20 में इश्क लड़ाएंगे शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा? फैंस के बीच मचा बवाल...

Harshad Chopda, Shivangi Joshi to join Bigg Boss 20: नेटफ्लिक्स का रिएलिटी शो लॉकअप 2 (Lock Upp 2) बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है. आज लॉकअप 2 का फिनाले है. दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी लॉकअप 2 की विनर बनने वाली हैं. इसी बीच बिग बॉस 20 को लेकर खबरें आने शुरू हो गई हैं. दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 20 में इस बार शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की एंट्री होने वाली है. सोशल मीडिया पर बिग बॉस 20 के एक फैन पेज ने इस बात का खुलासा किया है. इस फैन पेज की मानें तो बिग बॉस 20 के मेकर्स की शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा से बातचीत चल रही है. अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की बिग बॉस 20 के घर में एंट्री होगी. इस खबर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगी है. बावजूद इसके, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के फैंस खुशी के मारे झूमने लगे हैं.
लॉकअप 2 में एक बात तो साफ हो गई कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. शिवांगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 को बीच में छोड़ दिया. बिना प्यार के कोई भी ऐसे क्यों ही करेगा. लगातार फैंस दावा कर रहे हैं कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच कुछ तो चल रहा है. अब अगर गलती से शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की एंट्री 'बिग बॉस' में हुई तो इन दोनों के रिश्ते की पोल जमाने के सामने खुल जाएगी.
एक समय था जब शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा ने टीवी की दुनिया पर हंगामा मचा दिया था. एक कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं के नए सीजन में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की जोड़ी नजर आई थी. इस शो में शिवांगी जोशी ने एक साउथ इंडियन लड़की का करिदार निभाया था जो कि अपने जूनियर पर फिदा हो जाती है. एक गलती की वजह से ये जूनियर इस लड़की का नकली पति बन जाता है, इस शो में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की जबरदस्त कमिस्ट्री देखने को मिली थी. कहा तो जाने लगा था कि शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं. ये बात लॉकअप 2 में भी उठाई गई थी.