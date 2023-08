Bigg Boss OTT 2 fame Jad Hadid kisses again Akanksha Puri: बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान इस शो के विदेशी कंटेस्टेंट जैड हदीद और आकांक्षा पुरी के बीच हुए सेंसेशनल लिप किस ने खूब चर्चा बटोरी थी। दोनों सितारों ने शो के अंदर 30 सेकेंड्स के लिए लिप-लॉक किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया की दुनिया में सनसनी मच गई। आकांक्षा पुरी और जैड हदीद को इस किसिंग सीन के बाद बाद में वीकेंड का वार के दौरान सुपरस्टार सलमान खान से भी तगड़ी सुननी पड़ी थी। बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इन दोनों के इस लिप-लॉक को लेकर ही हुई थी। बाद में जैड हदीद ने खुलकर पूरे देश से और सभी दर्शकों से माफी तक मांगी थी। मगर अब बिग बॉस ओटीटी 2 के खत्म होने के बाद एक बार फिर ये दोनों सितारे सबकुछ भुलाकर एक दूसरे पर प्यार लुटाने लगे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT 2: टूटे परिवार पर छलका Jiya Shankar का दर्द, कहा, '20 साल से पिता को नहीं देखा'

तो हुआ यूं कि हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 2 की कंटेस्टेंट रहीं एक्ट्रेस पलक पुरसवानी ने अपने बर्थडे की एक पार्टी दी। जहां ये दोनों सितारे भी पहुंचे थे। बर्थडे बैश के बीच मीडिया और दोस्तों के सामने पलक पुरसवानी ने केक कटिंग सेरेमनी भी की। मगर पीछे बैकग्राउंड में जैड हदीद और आकांक्षा पुरी एक दूसरे पर प्यार बरसाने लगे। जिसके बाद वहां खड़े लोग इन्हें चीयर करने लगे और दोनों ने बेहद रोमांटिक मूड में एक दूसरे को गाल पर किस कर दिया। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों दोबारा लिप-किस कर सकते हैं। हालांकि जैड हदीद ने थोड़ी सीमा का ध्यान रखते हुए सिर्फ गाल पर ही किस किया। इसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया।

Jad Hadid and Akanksha Puri kissed each other at Palak's birthday pic.twitter.com/yXPAabFptS

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) August 16, 2023