Jad Hadid Of Bigg Boss OTT 2 Calls Himself Gay: सलमान खान का धमाकेदार शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' इन दिनों लोगों के निशाने पर है। 24 घंटे लाइव होने के कारण दर्शक कंटेस्टेंट्स की हर एक हरकत पर नजर रख सकते हैं। 'बिग बॉस ओटीटी 2' में यूं तो हर एक कंटेस्टेंट ने लोगों का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अपनी किस के कारण जेड हदीद और आकांक्षा पुरी कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं। आकांक्षा को किस करने के बाद जेड हदीद ने उन्हें 'बैड किसर' कहा था, जिसके लिए वह जमकर ट्रोल भी हुए थे। लेकिन अब उन्होंने एक और ऐसी बात कह दी, जिसके लिए लोग न केवल उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, बल्कि उनपर जमकर थू-थू भी कर रहे हैं।

दरअसल, 'बिग बॉस ओटीटी 2' में पूजा भट्ट से बात करते हुए जेड हदीद ने खुद को 'गे' कहा। इससे जुड़ा उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जेड हदीद ने अभिनव सचदेवा से कहा कि आकांक्षा पुरी एक 'बैड किसर' हैं। उनकी इस बात पर पूजा भट्ट बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने सबके सामने जेड को फटकार लगाई।

पूजा भट्ट ने जेड हदीद से कहा, "माफ करना अगर आप यह कह रहे तो आप एक नंबर के 'बिच' हो। ऐसा लग रहा है कि आपने इस चीज को काफी एंजॉय किया हो।" पूजा भट्ट की बात पर जेड हदीद ने जवाब दिया, "मुझे फैंस को शो देना था।" जेड ने पूजा को बताया कि आकांक्षा पुरी उस दौरान कांप रही थीं। इसपर पूजा भट्ट ने कहा, "जाहिर सी बात है। कोई भी लड़की कांपेगी, अगर उसे पूरी दुनिया के सामने किस करने का टास्क दिया जाएगा तो।" पूजा भट्ट ने जेड हदीद को उनके कमेंट के लिए फटकार लगाई और कहा कि यह बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा, मैं इस बात को नकारती हूं।

देखें 'बिग बॉस ओटीटी 2' का वीडियो

Only #PoojaBhatt took the stand Respect @PoojaB1972 ..!! The way she stood for @akanksha800 and showed jad habibi his real place ..!!#BiggBossOTT2 pic.twitter.com/Z3sWcLNldb — डेऽटीNII (@DestinyyyBoss) June 30, 2023

Pooja made him say he is gay lmao — Baazigar (@BaazigarNoidaka) July 1, 2023

I agree kudos #PoojaBhatt for taking a stand #JadHadid disgusting behaviour#AkankshaPuri get away from this disgusting guy — Amy (@biggbossfan151) June 30, 2023

पूजा भट्ट की फटकार सुनने के बाद जेड हदीद ने कहा, "ये लड़कों की बात थी और आपने इसे सुना।" इसपर पूजा ने करारा जवाब दिया, "मुझे तो लगा था कि आप आदमी हैं कोई लड़का नहीं।" पूजा की फटकार के बाद भी जेड हदीद बाज नहीं आए और उन्होंने कहा, "मैं एक गे हूं।" बता दें कि जेड हदीद की इन हरकतों से दर्शक भी परेशान हो गए हैं। उन्होंने जेड हदीद को 'बिग बॉस ओटीटी 2' से निकालने तक की मांग की।'बिग बॉस ओटीटी 2' के इस वीडियो पर जहां लोग पूजा भट्ट की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं जेड हदीद की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "पूजा भट्ट ने जेड हदीद को कबूल करवा दिया कि वह गे हैं।" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "जेड ने आखिरकार अपना जेंडर बता ही दिया।" एक यूजर ने पूजा भट्ट की तारीफ की और लिखा, "स्टैंड लेने के लिए पूजा भट्ट के लिए तालियां। ये जेड हदीद घटिया इंसान है। आकांक्षा पुरी को इस इंसान से दूर होना चाहिए।"