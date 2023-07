Jad Hadid Vs Bebika Dhurve: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 को कंटेस्टेंट जेड हदीद ने कॉन्ट्रोवर्सी में लाकर खड़ा कर दिया। शो के शुरुआती दिनों में जेड को फ्री वाईफाई का टैग दिया गया, जो हर लड़की से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक टास्क में जेड हदीद (Jad Hadid) और आकंक्षा पुरी फ्रेंच किस करते दिखे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर जेड बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। ये सब मामला शांत ही नहीं हुआ था, अब जेड ने एक और हरकत कर दी है। शो में जेड हदीद की बेबिका धुर्वे से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जेड शर्मनाक हरकत करते नजर आए। Also Read - Bigg Boss OTT 2 से कटा आकांक्षा पुरी का पत्ता, नाराज फैंस बोले- 'जिया शंकर को बाहर करना था'

दरअसल, बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) के घर में जेड हदीद और बेबिका धुर्वे के बीच भंयकर लड़ाई हुई, जिसे इस सीजन की बड़ी लड़ाइयों में से एक कहा गया। शो में अभिषेक मल्हान कैप्टन हैं और उन्होंने घर में बेबिका की टीम को बर्तन धोने की ड्यूटी दी है। बिग बॉस के घर में जब बेबिका बर्तन धो रही थीं, तब उनकी किसी बात पर जेड से बहस हो गई। इस दौरान बेबिका ने जेड को बहुत कुछ सुनाया, जिसके बाद जेड का पारा भी हाई हो गया और उन्होंने सारी हदें पार कर दीं। जेड ने गुस्से में आकर बेबिका के सामने अपनी पैंट उतार दी और उनसे कहा, 'टॉक टू माय ऐस (मेरी ऐस से बात करो)।' जेड की इस हरकत के बाद घर में लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से मेकर्स को शो के लाइवफीड को बंद करना पड़ा।

#Exclusive !! #Jad pulls down his pants and told #Bebika "Talk to my a$$" !! #BiggBossOTT2

— Livefeed Updates (@BBossLivefeed) July 1, 2023