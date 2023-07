Bigg Boss OTT 2 PROMO: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के हिट रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 को शुरू हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही इस रियलिटी शो का दूसरा वीकेंड का वार थोड़ी देर में स्ट्रीम होने वाला है। इससे कुछ देर पहले ही मेकर्स ने सुपरस्टार सलमान खान के आने वाले एपिसोड की कुछ झलकियां फैंस को दिखाई हैं। जिसमें सुपरस्टार सलमान खान घरवालों पर जमकर बरसते दिखे हैं। ये प्रोमोज सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जिसमें दबंग स्टार बिग बॉस ओटीटी 2 के आने वाले एपिसोड में घरवालों की जमकर क्लास ले रहे हैं। आने वाले एपिसोड में सलमान खान का गुस्सा घर के दो मुख्य सदस्यों जैड हदीद और बेबिका ध्रुवे पर फूटने वाला है। Also Read - Bigg Boss OTT 2: बेबिका से लड़ाई में जेड हदीद ने उतार डाली पैंट, घटिया हरकत देख घरवाले भी हुए हैरान

बीता हफ्ता बिग बॉस ओटीटी 2 में काफी हैपनिंग रहा। बीते हफ्ते जहां बिग बॉस के घर में आकांक्षा पुरी और जैड हदीद के बीच दिखाया गया लिप-किस काफी चर्चा में रहा तो वहीं, फलक नाज के 'गे' कमेंट पर भी लोगों का काफी गुस्सा फूटा था। इधर, बेबिका ध्रुवे और मनीषा रानी के बीच हुई भयंकर लड़ाई भी खासी सुर्खियों में रही। आने वाले वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में अब सुपरस्टार सलमान खान का गुस्सा घर के सदस्यों पर फटने वाला है। जिसकी झलक सामने आए इन वीडियोज में आप देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT 2: वीकेंड का वार में सलमान खान के हत्थे चढ़ेंगे ये 6 कंटेस्टेंट्स, झेलेंगे भाईजान का गुस्सा

Salman Khan says, "I am out of here and I am leaving the show," #WeekendKaVaar pic.twitter.com/mIC1TVbhIu

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) July 1, 2023